"Les amendes de la Cnil contre Amazon et Google ne sont pas que symboliques"

Me Sabine Marcellin, avocate experte en droit du numérique, protection des données et cybersécurité du cabinet DLGA. (Crédits : DLGA)

5 QUESTIONS À. La Cnil, le gendarme français de la vie privée numérique, vient d'infliger des amendes de 100 et 35 millions d'euros d'amende à Google et Amazon pour non respect de la législation sur les cookies (traceurs publicitaires). Ces amendes, bien qu'à relativiser vu la puissance économique de ces acteurs, demeurent importantes, et remplissent aussi un rôle pédagogique, estime Me Sabine Marcellin, avocate experte en droit du numérique, protection des données et cybersécurité au sein du cabinet DLGA.