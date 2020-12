Digital Services Act (1/2) : comment l'Europe s'attaque à la haine en ligne et à la désinformation

Big bang législatif en vue à Bruxelles. Depuis des mois, l'Union européenne prépare le Digital Services Act, ou "loi sur les services numériques", dont le contenu sera dévoilé le 9 décembre. Dans la lignée du RGPD, qui a changé la donne en ce qui concerne la protection des données personnelles, cette nouvelle directive majeure a la lourde mission de s'attaquer de front aux défis posés par les géants d'Internet, à commencer par les fameux Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon). Haine en ligne, désinformation sur les réseaux sociaux, domination écrasante sur des pans entiers de l'économie numérique...

"Les nouveaux usages créés par les géants du Net ont profondément changé la société et l'économie. Ces entreprises sont devenues si puissantes que la régulation du XXè siècle n'est plus adaptée pour encadrer les énormes défis sociétaux, économiques et démocratiques qu'elles posent", expliquait en octobre Cédric O, le secrétaire d'Etat à la Transition numérique et aux communications électroniques.