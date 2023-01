Coupe du monde de Rugby 2023 : TF1 revend 23 matches à France Télévisions et M6

Bonne nouvelle pour les amateurs français de rugby. Ils vont pouvoir regarder gratuitement tous les matches proposés lors de la prochaine Coupe du monde organisée en France en 2023, du 8 septembre au 23 octobre. TF1, détenteur des droits de diffusion, a effet revendu 28 matches aux groupes France Télévisions et M6.

« Nous sommes ravis, à travers cet accord, de permettre à tous les Français de pouvoir regarder gratuitement l'intégralité de la Coupe du monde de rugby, événement exceptionnel organisé en France. Nous proposerons sur l'antenne de TF1 les plus grandes affiches de la compétition », a commenté François Pellissier, directeur général adjoint Business et Sports du groupe TF1. La chaîne se réserve la part du lion, elle « proposera les plus belles affiches de la compétition et ce, dès le 8 septembre avec le match d'ouverture France-All Blacks ».