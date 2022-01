France Télévisions ne voit pas la fusion TF1-M6 d’un mauvais œil

La perspective de voir TF1 et M6 fusionner pour donner naissance à un mastodonte français de la télévision ne l'effraye pas. Au contraire. Ce lundi, Delphine Ernotte a même encouragé ses deux rivaux à se marier s'ils y voient le moyen de rester, dans les années à venir « puissants » et « en bonne santé ». Auditionnée par la commission d'enquête du Sénat sur la concentration dans les médias, la présidente de France Télévisions a jugé que la priorité, c'est que le secteur reste dynamique, dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce des grandes plateformes américaines.

« Nous avons besoin d'avoir des concurrents privés en bonne santé, a-t-elle renchéri. Parce que si demain, les offres privées se délitaient - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui -, eh bien c'est tout le média télé qui tomberait, et nous avec. Nous devons défendre le média télévision dans un monde où l'offre de médias ne cesse de s'élargir. »

« L'Autorité de la concurrence mettra des garde-fous »

Delphine Ernotte souhaite en revanche, et logiquement, que le deal TF1-M6 soit encadré. Pas question, par exemple, qu'il entrave la capacité de France Télévisions à conserver certains droits sportifs, comme les Jeux olympiques ou Roland Garros. « Nous nous en remettons ici à la sagesse de l'Autorité de la concurrence qui mettra des garde-fous », affirme la dirigeante. Idem sur le front de la publicité, qui représente 15% du chiffre d'affaires de France Télévisions. « Le simple fait de regrouper le marché publicitaire des deux mastodontes que sont TF1 et M6 fait baisser très spontanément le chiffre d'affaires publicitaire de France Télévisions, précise Delphine Ernotte. Il y a une prime au leader, on le sait. Et cela a des conséquences. »

Sa sortie fera toutefois grincer des dents les opposants à la concentration dans les médias, qui considèrent ce mariage comme une surenchère dans la course à la taille. A commencer par l'économiste Julia Cagé. Le week-end dernier, cette spécialiste des médias a tiré à boulet rouge sur cette fusion dans l'émission « C politique », sur France 5.