Renault prend 40% de Challenges pour mettre des contenus dans la voiture autonome

Renault a annoncé mercredi l'acquisition de 40% du groupe de presse Challenges, un investissement inédit pour un constructeur automobile destiné à développer les contenus pour la voiture autonome.

"Les Français et les Européens passent aujourd'hui en moyenne deux heures par jour dans leur véhicule. Claude Perdriel et Carlos Ghosn partagent une conviction forte : le développement de la voiture connectée et autonome va libérer du temps utile aux utilisateurs", explique Renault dans un communiqué.