Renouvellement des fréquences de TF1 et M6 : Xavier Niel va bien jouer le trublion

Ce n'était pas du bluff. Xavier Niel va bel et bien jouer les trouble-fêtes dans le dossier du renouvellement des fréquences TNT de TF1 et M6. L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, a indiqué ce lundi que sa holding personnelle, NJJ, a bien déposé un dossier de candidature pour « l'édition d'un service de télévision à vocation nationale ». L'autorité a jugé sa candidature recevable, au même titre que celles de TF1 et de M6.

Désormais, l'Arcom va éplucher les dossiers des trois acteurs. Ceux-ci seront ensuite auditionnés, le 15 février prochain, « pendant une heure trente chacun ». C'est Xavier Niel et NJJ qui ouvriront le bal, suivis par l'état-major de TF1, puis celui de M6.

NJJ et son projet « SIX »

Contacté par La Tribune, l'Arcom ne précise pas, pour l'heure, quelle fréquence NJJ a dans son viseur. Mais selon une source proche du dossier, c'est bien celle de M6, groupe que Xavier Niel a déjà tenté de racheter par deux fois, que NJJ se verrait bien décrocher. Le nom du projet de NJJ, baptisé « SIX », ne laisse guère place au doute...

Ce n'est pas un hasard si M6 a signé, vendredi dernier, un accord avec les syndicats des producteurs audiovisuels visant à doper ses investissements dans la création, et en particulier dans le documentaire et l'animation. Cela lui permet d'étoffer son dossier dans la perspective d'un bras de fer avec NJJ pour conserver sa précieuse fréquence. Xavier Niel, lui, endosse une nouvelle fois le costume de trublion qui lui a notamment permis, par le passé, de faire de Free un acteur incontournable des télécoms.