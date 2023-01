Sous la pression de Xavier Niel, M6 dope ses investissements dans la création

Le paysage français de la télévision retient son souffle. Xavier Niel avait en effet jusqu'à midi, ce lundi, pour se porter définitivement candidat à une fréquence TNT dans le cadre de la procédure de réattribution de celles de TF1 et M6. L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, dévoilera bientôt - peut-être en fin d'après-midi, à la fermeture des marchés - si le milliardaire, fondateur et propriétaire d'Iliad (Free), lui a remis un dossier. Ces dernières semaines, ses équipes ne faisaient pas mystère qu'elles lorgnaient la fréquence de M6, jugée plus facile à chaparder, sur le papier du moins, que celle du colosse TF1.

Interrogé par La Tribune ce lundi, Xavier Niel et ses équipes se refusent pour l'heure à tout commentaire sur cette offensive. Il n'empêche que face à cette probable concurrence, M6 s'est déjà mis en ordre de bataille. La Six a décidé, ce vendredi, de renforcer ses investissements dans la création. Son état-major a signé un accord avec plusieurs organisations professionnelles de l'audiovisuel (USPA, SPECT, SEDPA, AnimFrance, SATEV et SCAM), qui représentent les producteurs, distributeurs, et sociétés d'auteurs de l'audiovisuel. M6 s'est engagé à augmenter d'un point, à 11,5%, la part de son chiffre d'affaires consacrée au financement d'œuvres patrimoniales. La chaîne compte, en particulier, mettre les bouchées dans le documentaire (qui fait l'objet d'un nouveau sous-quota de 1,35%) et l'animation (dont le sous-quota passe de 1% à 1,3%).

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI) et la société des auteurs SACD ont, en revanche, refusé de signer cet accord. Il souhaitait, selon nos informations, un engagement d'investissement minimal de M6 de 12,5% de son chiffre d'affaires pour le financement des œuvres patrimoniales. Aux yeux de certains producteurs joints par La Tribune, le fait que Xavier Niel se soit invité dans la procédure de réattribution des fréquences TNT de TF1 et de M6 a certainement incité cette dernière à accélérer la signature de cet accord. « Difficile de ne pas voir une corrélation entre ces deux événements », indique sobrement l'un d'eux.

Un autre remarque que M6 « s'est réveillé plus tard que TF1 », qui a signé un accord similaire avec les organisations professionnelles de l'audiovisuel près de deux semaines plus tôt. Une source proche du dossier estime toutefois que les négociations avec TF1 étaient moins compliquées, dans la mesure où la filiale du groupe Bouygues « n'a fait que renouveler son accord existant », avec un engagement d'investissement dans les œuvres patrimoniales à hauteur de 12,5% de son chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, il est certain que les nouveaux engagements d'investissement pris par M6 viendront avantageusement compléter son dossier de candidature pour le renouvellement de sa précieuse fréquence.