Télévision : Xavier Niel prend position pour chiper la fréquence de M6

Le « trublion des télécoms » se mue en « trublion de la télévision ». Selon nos informations, confirmant celles des Echos, Xavier Niel se serait invité dans la procédure de réattribution des licences de TF1 et de M6. L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, avait fixé à ce lundi, à midi, la limite pour se porter candidat à leurs fréquences respectives. TF1 et M6 avaient naturellement déjà indiqué qu'il souhaitaient conserver leurs précieux biens. Mais Xavier Niel aurait aussi fait part de son intérêt à l'Arcom.

Comme La Tribune l'avait déjà précisé le mois dernier, c'est la fréquence de M6 qui serait dans son viseur. Les équipes de Xavier Niel travaillent depuis des mois à une grille de programmes et de contenus. Elles se disent que leur projet a des chances d'être meilleur que celui de la Six au regard des critères de l'Arcom. Xavier Niel n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais l'opération serait vraisemblablement menée via NJJ, sa holding personnelle.

Niel lorgne depuis longtemps sur la télévision

Désormais, les prétendants aux fréquences de TF1 et de M6 ont jusqu'au 23 janvier pour déposer formellement leurs dossiers. A noter qu'ils ont encore la possibilité, dans l'intervalle, de se rétracter. Le régulateur étudiera alors la recevabilité des projets. Des auditions publiques seront ensuite menées courant février, lesquelles déboucheront sur la sélection des deux lauréats. Ceux-ci disposeront, in fine, de nouvelles autorisations d'émettre à compter du 6 mai prochain.

Xavier Niel n'a jamais caché son souhait de se lancer dans la télévision. Rappelons qu'il s'est par deux fois porté candidat au rachat de M6, d'abord en mai 2021, puis en octobre dernier. Entre ces deux initiatives, le milliardaire n'a pas, non plus, ménagé ses efforts pour faire capoter le mariage entre TF1 et M6.

Féroce bras de fer

Son appétit pour la fréquence de M6 met cette dernière sous pression. Pour la Six, cette perte constituerait un véritable coup de tonnerre, aux lourdes conséquences économiques et sociales... D'après nos informations, les équipes de Xavier Niel réfléchissaient, ces dernières semaines, à des schémas de reprise de certains actifs de M6. Il s'agirait, d'une certaine manière, d'un nouveau moyen de mettre la main sur la chaîne, après avoir vu leurs tentatives de rachat balayées.

L'Arcom, qui ne souhaite pas communiquer sur la procédure en cours, a toujours vu d'un bon œil la possibilité que Xavier Niel y participe. Cette concurrence constitue, aux yeux du régulateur, un bon moyen d'inciter TF1 et M6 à améliorer leurs dossiers. Cette procédure, qui a longtemps été présentée comme une formalité, est en train de se transformer en féroce bras de fer.