Streaming : France Télévisions se désengage de Salto, la dissolution se rapproche

L'aventure audiovisuelle Salto, qui emploie près de cinquante personnes, ne tient plus qu'à un fil. Après avoir investit 45 millions d'euros (sur 135 millions), à part égales avec TF1 et M6, France Télévisions confirme que la plateforme de streaming française est sur le chemin de la dissolution. Un repreneur étranger pourrait sauver le projet qui devait rivaliser avec les services de vidéos à la demande des géants américains. Mais il est encore plus qu'incertain.