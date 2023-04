Vivendi va se séparer de Gala pour conserver Paris Match

C'est un énième rebondissement dans l'acquisition de Lagardère par Vivendi. Le géant français des médias, qui est en train d'absorber le groupe Lagardère, va vendre le magazine people Gala pour respecter les règles européennes de la concurrence, selon un document interne consulté mardi par l'AFP, confirmant une information du média L'Informé. « Vivendi se voit contraint de proposer la cession de Gala », que la Commission européenne « considère comme un concurrent direct de Paris Match sur le marché de la presse people », est-il écrit dans un courriel envoyé aux salariés du groupe Prisma Média par sa présidente, Claire Léost.

Gala appartient à Prisma Média, détenu par Vivendi, et Paris Match à Lagardère. Sollicité par l'AFP, le groupe Vivendi n'a pas souhaité faire de commentaire. « Les équipes sont abasourdies, c'est un immense gâchis selon nous », a déclaré à l'AFP Emmanuel Vire, élu du syndicat SNJ CGT à Prisma Média. Selon lui, l'annonce a été faite lors d'un CSE (comité social et économique, l'instance de représentation du personnel) extraordinaire qui s'est tenu à 10h00. Les équipes de Gala ont été informées au même moment.

Cession d'Editis

Vivendi, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré, est monté en 2022 à 57% du capital de Lagardère après une rude bataille actionnariale, mais la finalisation de cette prise de contrôle est encore soumise au feu vert de la Commission européenne. Celle-ci rendra sa décision le 14 juin au plus tard. Pour l'heure, ce projet achoppe principalement sur deux points en raison des règles européennes de la concurrence : le secteur de l'édition d'une part et celui de la presse people de l'autre.

Sur le premier point, Vivendi s'est résolu mi-mars à céder 100% du groupe d'édition Editis pour pouvoir absorber son rival Hachette, filiale de Lagardère. Concernant la presse people, l'obstacle porte sur le fait que Vivendi détient déjà Gala et Voici, via Prisma Média. Si sa prise de contrôle de Lagardère est validée, Paris Match tombera également dans son escarcelle. En 2022, les ventes de Gala ont reculé de 4,72% sur un an, atteignant 127.933 exemplaires en France, selon les données de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM).

(avec AFP)