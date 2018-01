Orange lance un bouquet TV et vidéo pour les 15-35 ans

Orange continue d'étoffer son offre de médias. L'opérateur historique a lancé mercredi Pickle TV, un bouquet TV et vidéo destiné aux jeunes de 15 à 35 ans et adapté à ceux qui regardent beaucoup de contenus sur des terminaux mobiles. Le bouquet proposé aux clients d'Orange et de sa marque à prix réduit Sosh sur l'interface de la TV d'Orange agrège des mini-séries, des vidéos d'humour, et des contenus spécialisés sur le "e-sport", ces compétitions de jeux vidéo, le manga et la musique contre un abonnement de près de 5 euros par mois, selon un communiqué.

L'opérateur fait le pari de convaincre les plus jeunes, friands de contenus sur YouTube ou d'autres plateformes gratuites, de s'abonner pour pouvoir "picorer" ces contenus sans publicité sur une interface unique. Les clients y trouveront notamment, les séries courtes pour mobile de Studio+, offre lancée par Vivendi et sa filiale Canal+ fin 2016, et des séries de Golden Moustache, le MCN (multiple channel network/réseau mult i chaînes) du groupe M6.

Jeux vidéo et dessins animés

Le bouquet diffuse aussi ES1, première chaîne française consacrée exclusivement aux compétitions de jeux vidéo du groupe Webedia, qui commence sa diffusion à cette occasion. Les chaînes du groupe Viacom, Game One (mangas, séries, jeux vidéo) et Manga One by Game One spécialisée sur les mangas sont aussi représentés.

Enfin, on y trouvera tous les épisodes du dessin animé à l'humour décalé "South Park", OKLM, la chaîne du rappeur Booba dédiée au Hip hop et à la culture urbaine, Clubbing TV, chaîne dédiée aux musiques électroniques et à la culture électro et Spicee, un site d'info indépendant fort sur le reportage vidéo.

"Pickle TV est la jonction entre le monde de la TV et celui de l'Internet, priorisant des contenus inventifs et de qualité", indique Orange dans un communiqué.

(avec AFP)