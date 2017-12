« Orange est plus fort qu’il y a huit ans », plaide Stéphane Richard

Le PDG d'Orange Stéphane Richard a promis jeudi une accélération de la croissance des résultats pour les trois ans à venir en poursuivant sa stratégie d'investissement dans les réseaux avec l'ambition d'être reconduit pour un nouveau mandat à la tête de l'opérateur. Lors d'une journée investisseurs organisée à Londres, le numéro un français des télécoms a réaffirmé le cap tracé dans son plan stratégique "Essentiels 2020" et annoncé de nouveaux objectifs financiers jugés ambitieux. La réunion intervient à un moment clef pour l'opérateur historique dont le PDG de 56 ans, aux manettes depuis 2011, brigue un troisième mandat. Le conseil d'administration, où l'Etat français, principal actionnaire, est représenté par trois membres, tranchera le 20 février.

"Aujourd'hui, Orange est plus forte qu'elle ne l'était il y a huit ans", a plaidé Stéphane Richard devant des journalistes. "C'est ma conviction et elle est partagée par tout le monde autour de la table, y compris l'Etat", a ajouté le dirigeant qui a détaillé mercredi devant le conseil ses propositions pour les quatre années à venir. Le PDG peut compter sur le soutien des salariés et des syndicats après avoir pacifié une entreprise éprouvée par une série de suicides avant son arrivée en 2009.

Stéphane Richard est également crédité d'avoir permis à Orange de surmonter l'impact de l'arrivée de Free (Iliad ) sur le marché français du mobile en 2012 en faisant tôt le choix payant de la convergence du fixe et du mobile et de l'investissement dans le très haut débit. L'opérateur télécoms a annoncé jeudi tabler sur une croissance de son Ebitda ajusté d'environ 2% cette année avant une accélération, qu'il n'a pas quantifiée, en 2018. "Une solide journée investisseurs avec une chanson hommage 'je te promets' pour 2018", commente dans une note l'analyste Stéphane Beyazian de Raymond James, selon lequel Orange promet ainsi ses meilleures perspectives de moyen terme en 15 ans. L'opérateur télécoms compte poursuivre le déploiement à marche forcée de la fibre optique, notamment en France où son effort d'investissement lui a permis de repartir à la conquête des centre-villes face à ses concurrents.

Prudence sur les acquisitions et les contenus

Orange, qui a assuré à ce jour 70% de la construction du réseau de fibre dans l'Hexagone, prévoit ainsi de raccorder 20 millions de logements à la fibre en zones très denses et moyennement denses dès 2021, soit avec un an d'avance. Les détracteurs de Stéphane Richard, qui a échoué à faire aboutir les discussions avec Bouygues sur une consolidation, critiquent toutefois son incapacité à faire remonter le cours de Bourse, plombé par la férocité concurrentielle du marché français. Devant les analystes, le dirigeant a rassuré en estimant qu'il n'existait pas à ce stade de scénario crédible de rapprochement pan-européen et en promettant que le niveau élevé des investissements connaîtrait un pic en 2018 avant de diminuer.

Surtout, il a assuré que l'opérateur se montrerait prudent dans sa stratégie de contenus après avoir essuyé des revers cuisants en la matière par le passé. "Nous ne participerons pas à l'inflation attendue des coûts des droits de la Ligue", a assuré Stéphane Richard, en référence au prochain appel d'offres pour la Ligue 1 de football. Orange marque ainsi sa différence avec le numéro deux français des télécoms SFR, propriété d'Altice, qui a fait le pari de la convergence des télécoms et des contenus en y consacrant de lourds investissements. Le groupe fondé par le milliardaire Patrick Drahi est toutefois chahuté depuis plusieurs semaines en Bourse, faute d'être parvenu à endiguer le départ de ses abonnés en France.

"Le groupe se montre capable d'objectifs ambitieux sur les réseaux tout en améliorant la rentabilité et la génération de free cash-flow, et confirme sa prévision de baisse des capex à partir de 2019", soulignent les analystes de CM-CIC. L'action d'Orange gagnait 2,53% à 14,6 euros à 16h56, signant la plus forte hausse du CAC 40, en hausse de seulement 0,2% au même moment. Avec une hausse de 1% depuis le début de l'année, le titre fait mieux que la moyenne du secteur en Europe (-2%) mais moins bien que la maison mère de Bouygues Telecom (+30,6%) et Iliad (+11,2%). Il fait également moins bien que ses concurrents depuis la nomination de Stéphane Richard en 2011. Hormis Stéphane Richard, le conseil n'a pas reçu d'autres candidatures à ce stade mais le numéro un de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, un ancien du groupe, pourrait faire figure de rival, selon deux sources proches du dossier.

(avec Reuters)