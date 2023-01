Record : Elon Musk a cramé 200 milliards de dollars en à peine quatorze mois

C'est ce qui s'appelle une grosse perte. Elon Musk est devenu il y a quelques jours la première personne de l'histoire à avoir vu sa fortune fondre de 200 milliards de dollars d'après le classement Bloomberg. Le capital du multimilliardaire est aujourd'hui estimé à 137 milliards de dollars quand il a culminé à 340 milliards de dollars en novembre 2021. Sur la seule année 2022, le fondateur de SpaceX a ainsi perdu 133 milliards de dollars notamment en raison de la chute du titre Tesla qui a vu sa valeur s'écrouler de 65% en 2022.

En janvier 2021, l'excentrique patron de Tesla devenait pourtant, quelques mois après Jeff Bezos, la deuxième personnalité à amasser une fortune de plus de 200 milliards de dollars.

Tesla, victime collatérale du rachat de Twitter

Cette dégringolade s'explique par la chute du titre Tesla. À l'origine, l'essor de concurrents qui menacent de plus en plus la société d'Elon Musk sur le marché des véhicules électriques, mais surtout, le rachat de Twitter par son patron.

Une nouvelle activité qui l'a beaucoup occupé au point d'inquiéter les investisseurs qui craignent une baisse des ventes chez Tesla. Cette dernière souffre, en outre, d'une image populaire en berne du fait des prises de position d'Elon Musk et de la politique de modération qu'il a mis en place au sein du réseau social, autorisant de nouveau les comptes complotistes et propagateurs de fausses informations ou de contenus haineux. Tesla a besoin d'un « chef qui puisse le guider à travers la tempête » et pas d'un patron « qui se concentre sur Twitter », a ainsi estimé Dan Ives, de Wedbush, dans une note publiée mardi. Il a aussi ajouté que « Musk a perdu toute crédibilité auprès de la communauté des investisseurs », évoquant « les promesses non tenues » sur les ventes d'actions, « le fiasco de Twitter » et « les polémiques politiques » sur la plateforme.

L'entrepreneur a aussi vendu plus de 39 milliards de dollars de titres Tesla depuis novembre 2021, l'essentiel ayant été destiné au rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars, dont 27 milliards d'apport personnel. Sans compter que la production de véhicules est actuellement suspendue dans l'usine de Shanghai pour une période plus longue que prévu initialement, d'après l'AFP.

Résultat, la valeur de l'action Tesla a perdu 60% depuis avril, soit beaucoup plus que le Nasdaq (-11%). Et plus de la moitié de cette baisse a eu lieu depuis début novembre, ce qui confirme l'impact personnel d'Elon Musk. L'entreprise vaut toujours environ 500 milliards de dollars, mais elle est très loin des plus de 1.200 milliards de dollars du début de l'année. Pour rappel l'action du groupe avait bondi de plus de 700% en 2020 puis de 50% en 2021.

Elon Musk a toutefois rejeté les inquiétudes autour de Tesla, préférant montrer du doigt l'action de la Fed qui a multiplié les hausses de taux ces derniers mois: « Tesla fonctionne mieux que jamais! Nous ne contrôlons pas la Réserve fédérale. C'est le vrai problème ici (...) je continue toujours à prédire qu'à long terme, Tesla sera l'entreprise ayant la valorisation la plus élevée au monde », a-t-il twitté mi-décembre. Pour sa défense, le constructeur argue d'avoir augmenté ses livraisons de 45% sur les trois premiers trimestres, malgré les problèmes d'approvisionnement, et dégagé près de 9 milliards de dollars de bénéfices sur cette période en dépit de dépenses en forte hausse. Mais c'est en dessous de l'objectif de long terme d'une augmentation des livraisons de 50% par an.

Le Français Bernard Arnault en pôle position



La perte de capital du nouveau patron de Twitter fait les affaires d'un Français. Bernard Arnault, bien plus discret que le multimilliardaire américain, possède une fortune aujourd'hui estimée à 162 milliards de dollars contre 137 milliards de dollars pour Elon Musk. Le PDG de LVMH, première capitalisation boursière du Cac 40 avec 346 milliards de dollars, n'a subi qu'une légère baisse cette année. L'action derrière les sacs Louis Vuitton a perdu environ 6% depuis janvier 2022, soit une bien meilleure performance que Tesla.

Contrairement à la tech, le chiffre d'affaires des valeurs du luxe continue de bien se porter, renforçant la fortune du patron du premier groupe mondial. En 2022, le marché devrait valoir 1.400 milliards d'euros, soit une progression de 13% sur un an, à taux de change constant.

Au-delà des attentes, LVMH (qui possède Louis Vuitton, Dior et Sephora, Bulgari et Tiffany) a ainsi enregistré 19.755 milliards d'euros de vente entre juillet et septembre (+19% rapport à la même période de 2021). En pleine reprise post Covid, les consommateurs ont en effet maintenu leurs achats dans le luxe. Les ventes ont également été portées par ses clients fortunés qui se sont rués sur ses marques de mode, dont les Américains qui profitent de la force du dollar pour visiter les boutiques en Europe. Enfin, en Chine, LVMH a bénéficié d'une amélioration de ses activités grâce à l'assouplissement des restrictions anti Covid-19.

(Avec AFP)