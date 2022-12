Twitter : Elon Musk annonce qu'il va lâcher les rênes du réseau social

Partira, partira pas ? En tout cas, Elon Musk l'a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sur Twitter. Il quittera la tête du réseau social dès lors qu'il aura « trouvé quelqu'un d'assez fou » pour le remplacer. Cette annonce intervient à la suite du sondage qu'il avait lui-même lancé lundi sur Twitter, dans lequel il demandait à ses followers s'il devait se retirer ou pas de la tête de l'entreprise et qui s'est soldé par un résultat défavorable pour le milliardaire : 57% des 17 millions de votant ont en effet répondu par l'affirmative.

Après avoir assuré au moment de lancer le sondage qu'il respecterait le résultat, Elon Musk semblait estimer quelques heures encore avant d'évoquer sa démission que le résultat avait été faussé par le vote de bots. Ceci alors qu'un sondage réalisé par l'institut HarrisX, auprès de son propre échantillon d'utilisateurs de la plateforme de microblogging, donnait 61% des personnes interrogées en faveur de son maintien au poste de directeur général. « Intéressant, cela semble suggérer que nous avons bien un léger problème de bots sur Twitter », avait réagi Elon Musk sous le tweet de l'institut présentant ses résultats.

Selon plusieurs médias américains, Elon Musk s'est mis en quête d'un remplaçant avant même le lancement de son sondage. En réponse, le milliardaire avait réagi d'une simple émoticône moqueuse via sa plateforme. Le sondage est certainement une distraction : Elon Musk avait déjà annoncé le mois dernier que sa direction de Twitter était provisoire, le temps de redresser l'entreprise. Surtout, il est également CEO de Tesla, dont la valorisation a fondu de 60% depuis avril, dont la moitié depuis début novembre, en grande partie à cause des frasques d'Elon Musk chez Twitter. Le milliairdaire a sérieusement abîmé sa réputation et délaisse Tesla, ce qui inquiète les investisseurs du constructeur automobile qui réclament ouvertement soit le départ d'Elon Musk de Twitter, soit un nouveau directeur pour Tesla.

« Baisse de 41% du chiffre d'affaires en 2023 »

L'annonce d'Elon Musk constitue un énième épisode de la tempête que traverse Twitter depuis la prise de contrôle du milliardaire américain fin octobre pour 44 milliards de dollars, après une saga de plus de six mois sur la reprise. Le groupe serait même « sur la voie rapide de la faillite », avait indiqué Elon Musk dans un message. Pour autant, ce mercredi, il s'est voulu rassurant en déclarant que Twitter « va s'en sortir » l'an prochain grâce aux mesures d'économies drastiques mises en place depuis sa prise de contrôle de Twitter.

« Avec les changements que nous effectuons, en réduisant massivement les dépenses et en augmentant les revenus tirés des abonnements, je pense que Twitter va s'en sortir, l'an prochain », a déclaré le propriétaire de la plateforme lors d'une conférence en ligne sur le réseau social. Depuis qu'il est devenu l'actionnaire principal de Twitter, fin octobre, Elon Musk a licencié environ la moitié des 7.500 employés de la société. Celui qui est également aux commandes de Tesla et de SpaceX a indiqué mercredi que, selon ses projections, le réseau social pourrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de dollars l'an prochain. Si ce chiffre se confirmait, il équivaudrait à une contraction de 41% par rapport aux revenus réalisés en 2021. Selon le milliardaire, si aucun changement n'avait été effectué dans la structure des coûts de Twitter, l'entreprise aurait dépensé entre 6 et 6,5 milliards de dollars en 2023. Ce total intègre le paiement d'une partie du principal et des intérêts relatifs aux emprunts contractés par Elon Musk pour racheter Twitter et qui doivent désormais être honorés par le groupe, et non par l'entrepreneur. Il évalue ce versement à environ un milliard et demi de dollars pour la seule année prochaine. Le réseau social risquait ainsi de finir l'année 2023 avec une trésorerie réduite de 3 milliards de dollars environ, selon les estimations du nouveau patron.

« Ce n'est pas bon », a commenté Elon Musk, « dans la mesure où Twitter dispose (actuellement) d'un milliard de dollars en cash »

Pour peu que ces projections se concrétisent, il aurait fallu que le dirigeant et ses co-actionnaires renflouent la société, faute de quoi elle risquait de se retrouver en cessation de paiements. « On serait mort », a-t-il dit d'une telle situation.

« C'est pour cela que j'ai passé les cinq dernières semaines à réduire les coûts comme un dingue », a affirmé Elon Musk lors de la conférence. Il a comparé la situation de Twitter à son arrivée à celle d'« un avion qui fonçait vers le sol à toute vitesse avec les réacteurs en feu et des commandes qui ne fonctionnent pas ».

