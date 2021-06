A Barcelone, Elon Musk présente Starlink comme un « complément » aux réseaux de fibre et 5G

C'était sans doute la conférence la plus attendue de cette édition 2021 du Mobile World Congress. Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX, est revenu ce mardi sur son projet Starlink, qui vise à apporter, via une constellation de satellites, de l'Internet à très haut débit autour du globe. En visio-conférence, le dirigeant s'est bien gardé de se positionner en concurrent frontal des opérateurs télécoms, forcément méfiants vis-à-vis de sa solution. Pour Elon Musk, Starlink a d'abord vocation à combler la fracture numérique. Il s'agit, selon lui, d'un « bon complément à la fibre et à la 5G ».

« Il y a un besoin de connectivité dans les endroits qui n'en ont pas, ou lorsqu'elle est limitée ou coûteuse », a-t-il déclaré. Ces zones rurales ou difficiles d'accès pour les opérateurs télécoms traditionnels représentent, selon lui, entre 3% et 5% du marché. C'est en priorité à ces foyers qu'il souhaite s'adresser. D'après lui, Starlink constitue aussi un moyen d'épauler les opérateurs télécoms, lesquels se sont souvent engagés, via leurs licences 5G, à généraliser l'accès à Internet à très haut débit dans les années à venir.

Une très faible latence

A ce jour, Starlink a lancé plus de 1.500 satellites, et compte accélérer les déploiements. Au mois d'août, Elon Musk espère couvrir toutes les régions du globe, à l'exception des pôles. Le dirigeant a rappelé que ses satellites sont situés en orbite basse. Ils offrent, sur le papier, de meilleures performances que les satellites télécoms traditionnels positionnés en orbite géostationnaire, à 36.000 kilomètres. Avec Starlink, la latence, à savoir la réponse du réseau lorsqu'on le sollicite, est considérablement réduite. Elle est est de l'ordre de 20 millisecondes. Ce qui permet, par exemple, de jouer en ligne ou de passer des appels vidéo sans désagrément.

Starlink, dont la version bêta est accessible, promet des débits compris entre 50 et 150 mégabits par seconde. « Pour l'instant, il faut compter 500 dollars pour commander une antenne Starlink, a déclaré Elon Musk. C'est le même prix partout dans le monde. Seuls les taxes et les droits d'importation changent. Il faut ensuite débourser 100 dollars par mois pour l'abonnement. »

Entre 5 et 10 milliards d'investissements l'an prochain

Aujourd'hui, Starlink revendique quelques centaines d'abonnés. Selon Elon Musk, le service est encore loin d'être pleinement mature et opérationnel. L'heure est aux investissements. Et ils sont colossaux : « En 2022, les investissements dans Starlink pourraient s'élever entre 5 et 10 milliards de dollars, ce qui est plutôt important ! », a-t-il affirmé. Sachant qu'une nouvelle version du satellite devrait voir le jour l'an prochain. Alors que ces dernières années, plusieurs projets d'Internet par satellite ont capoté, Elon Musk a souligné, non sans humour, que son objectif est précisément « de ne pas faire faillite ».