À Paris, les salariés de Scopelec clament leur désarroi

Avec leurs gilets orange, entre 150 et 200 salariés de Scopelec, la première SCOP de France avec 3.600 collaborateurs, ont manifesté ce jeudi à Paris. Tous craignent pour leur emploi après la perte de gros contrats avec Orange concernant le déploiement de la fibre. Aujourd'hui en procédure de sauvegarde, Scopelec estime être amputé d'environ 40% de son chiffre d'affaires total, lequel avoisinait les 475 millions d'euros l'an dernier. Un traumatisme pour les salariés, dont près de 1.000 se retrouvent sans perspective. Sachant qu'un autre millier d'emplois est aussi menacé chez les sous-traitants de la SCOP.

Les manifestants avaient initialement prévu de déployer leurs banderoles devant le QG de campagne d'Emmanuel Macron, dans le huitième arrondissement de la capitale, afin de sensibiliser le président candidat à leur désarroi. Mais tout le périmètre a été bouclé par un important dispositif policier. Les salariés de Scopelec se sont alors rassemblés un peu plus loin, devant la gare Saint-Lazare.

Mégaphone en main, Alain Tomas, le président du conseil de surveillance du groupe, a lu une lettre envoyée la veille au président de la République. Dans cette missive, où il fustige le « mépris » d'Orange vis-à-vis de Scopelec, il appelle le chef de l'Etat et candidat à la présidentielle à se saisir du dossier.

Dans les rangs des manifestants, Orange est accusé de tous les maux. « Nous ne nous attendions pas à une telle perte de contrats, affirme Sébastien, 50 ans, qui travaille dans un bureau d'études dans la Sarthe. Cela fait 50 ans qu'on bosse pour Orange. C'est un client fidèle. Et voilà qu'ils nous lâchent du jour au lendemain. » Kevin, 36 ans, est chef de chantier en Normandie. Dans cette région, c'est la société Spie qui a remporté les contrats d'exploitation et de maintenance des réseaux de fibre d'Orange aux dépens de Scopelec, déplore-t-il.

Kevin affirme que, dans son agence, quelque 120 employés risquent de perdre leur travail. « Tout le monde ne sera pas repris par le nouveau sous-traitant », fulmine-t-il. « Et quand c'est le cas, ce n'est pas toujours dans des conditions acceptables, abonde une de ses collègues. Ils ne veulent pas tenir compte de l'ancienneté, et les salaires ne sont pas forcément les mêmes. » Kevin ne comprend pas la position d'Orange. « Je ne sais pas si on peut parler de trahison, affirme-t-il. Mais là, ce n'est pas possible. La restructuration aura un coût. On demande un coup de main à Orange. »

« Orange doit financer la restructuration »

Du côté de l'opérateur historique, sa direction argue que, si Scopelec a perdu une grosse partie de ses contrats, c'est en raison de la qualité de ses prestations, jugée insuffisante. L'argument fait sortir Alain Tomas de ses gonds. « Ces deux dernières années, notre activité pour le compte d'Orange a progressé de 25%, dit-il. Expliquez-moi comment on peut donner 25% d'activité en plus à une entreprise jugée défaillante ? »

Si Scopelec doit de séparer d'environ 1.000 salariés, comme le groupe l'envisage aujourd'hui, Alain Tomas juge qu'Orange doit « participer au financement d'une inévitable restructuration ». Celle-ci s'élèverait, nous dit-on, à un montant entre 50 et 60 millions d'euros. Alain Tomas réclame aussi à Orange une rallonge de 24 mois d'activité, au lieu des 9 mois proposés aujourd'hui par l'opérateur historique. « Cet argent, ce n'est pas pour renflouer notre trésorerie, insiste-t-il. Nous en avons besoin pour sauver l'entreprise et absorber ce choc. Sinon, nous allons mourir et déposer le bilan. »

Une délégation de Scopelec reçue à Bercy

Face au refus d'Orange de mettre la main au portefeuille, il compte sur le gouvernement - sachant que l'Etat est le premier actionnaire d'Orange à hauteur de 23% - pour faire pression sur l'opérateur. Dans la foulée de leur manifestation, une délégation de Scopelec a été reçue à Bercy par Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'Industrie. Au terme de cette rencontre, Alain Tomas s'est montré assez confiant. « La ministre connaissait le dossier, elle s'est réellement montrée à notre écoute, affirme-t-il. Nous avons le sentiment qu'elle a compris l'urgence de la situation. » Ce qui est, selon lui, « plutôt rassurant ». À ce stade du moins.