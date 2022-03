Installation de la fibre : Scopelec attaque Orange en justice après la perte de contrats de sous-traitance

L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Placé le 18 mars dernier en procédure de sauvegarde en affirmant que plus de 1.000 emplois étaient menacés, Scopelec, sous-traitant d'Orange pour l'installation de la fibre optique, poursuit le géant des télécoms en justice selon le JDD, pour "rupture brutale de la relation commerciale", après la perte de 65% de ses contrats avec Orange, son principal client, à l'issue d'un appel d'offres en novembre 2021. Le préjudice est de taille pour Scopelec, le plus grand groupe coopératif de France avec 3.600 salariés. La perte de ces contrats qui sera effective le 31 mars prochain va lui faire perdre 40% de son chiffre d'affaires, estimé à 475 millions d'euros en 2021.

Orange conteste

En assignant Orange en justice, Scopelec lui reproche de n'avoir pas respecté le préavis et de ne pas l'avoir accompagné dans ce changement, ce qu'Orange conteste.

"Cette assignation a pour objectif de faire respecter nos droits à un préavis utile et nos droits à un accompagnement, y compris financier, face aux préjudices subis", a indiqué le président du directoire du groupe Scopelec, Thomas Foppiani, dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Il est normal qu'Orange assume ses responsabilités et indemnise ses manquements", a-t-il poursuivi, en estimant que "personne ne peut supporter de perdre 40% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain". Le géant des télécoms ne l'entend pas ainsi et affirme avoir « respecté l'ensemble des délais ».

"Orange conteste le bien-fondé de cette assignation. Les attributaires du contrat en vigueur jusqu'au 31 mars 2022 ont été prévenus dès 2018 du terme de ce marché et du lancement d'un nouvel appel d'offres. Cela leur a été formellement notifié en avril 2020, soit 23 mois avant le terme, avec un préavis supérieur aux usages", explique Orange dans un communiqué.

Mi-mars, Marc Blanchet, directeur technique et du système d'information d'Orange France, indiquait que « le non-renouvellement du contrat avec Scopelec s'inscrivait dans un contexte général de baisse d'activité sur l'entretien du réseau cuivre et de l'installation de la fibre ». Orange table à sur une baisse de cette activité de 20% sur les prochaines années". Il pointait par ailleurs des sujets de qualité. Après plusieurs avertissements ces dernières années, la qualité des prestations proposées par certains prestataires actuels, dont Scopelec qui a reçu plusieurs dizaines de mises en demeure en raison de manquements sur certains territoires, a conduit Orange à revoir l'attribution des zones confiées à chacun", avait expliqué en décembre l'ex-France Télécom, dont l'État est le premier actionnaire.

"Il y a une demande de qualité accrue chez les clients : on ne supporte pas qu'un technicien n'arrive pas dans le créneau de deux heures qui a été fixé", avait également expliqué Marc Blanchet à l'AFP.

Dans une interview accordée le 20 janvier à LaTribune, Patricia Goriaux, directrice Orange Grand Sud-Ouest, déclarait que Scopelec n'avait pas respecté ses engagements contractuels.

Scopelec reste l'un des six partenaires majeurs d'Orange

Scopelec reste une des "six entreprises majeures retenues" pour les travaux d'installation de fibre optique et la maintenance du réseau cuivre, avait également affirmé le géant français. Implanté sur plus de 90 sites en France, Scopelec , reste l'un des six partenaires "majeurs" retenus par Orange malgré la perte de ces contrats.

"La remise en cause d'un prestataire sur un territoire n'impacte en rien l'emploi local", avait ajouté Orange, qui comptabilise environ 14.000 personnes employées au total sur ces activités de sous-traitance. Les contrats perdus par Scopelec sont allés aux sociétés Solution 30 en Occitanie, Spie dans les Pays de la Loire, Sade en Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Vinci et Constructel. De son côté, Sogetrel, spécialisé dans la fibre et les réseaux très haut débit, a perdu fin 2021 le marché d'Orange dans le Nord et les Pays de la Loire, et gagné des marchés notamment dans le Sud et le Sud-Ouest à compter de fin mars.

