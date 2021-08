Abonnements Internet fixe et mobile : les opérateurs multiplient les promotions

C'est la rentrée ! Et comme de coutume, les opérateurs télécoms multiplient les promotions pour ferrer un maximum d'abonnés, et surtout éviter d'en perdre. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont tous quitté les starting-blocks. Les opérateurs ont dégainé d'importantes dégriffes sur leurs forfaits mobile et abonnements Internet fixe. Chez Red, la marque à bas prix de SFR, le forfait 4G sans engagement avec 80 gigaoctets de données est proposé à 10 euros, au lieu de 17 euros. Chez B&You, qui appartient à Bouygues Telecom, même combat. Une « série spéciale », baptisée « Very B&You », contient un forfait 4G, également sans engagement et avec 80 gigas de datas, à 9,99 euros par mois. Free casse aussi le prix de son abonnement 4G avec 90 gigas. Jusqu'au 7 septembre, celui-ci est disponible à 8,99 euros au lieu de 19,99 euros. Sosh, la marque low cost d'Orange, reste un peu plus chère que la concurrence, avec son abonnement 4G en « série limitée », toujours sans engagement, avec 50 gigas de données, à 12,99 euros par mois.

La fibre s'installe chez les Français

Les promos sont également de sortie dans l'Internet fixe. Elles concernent l'ADSL, mais surtout la fibre, qui connaît un important engouement auprès des Français depuis la crise du coronavirus et les confinements. Chez Red, l'abonnement ADSL, sans engagement, est disponible à partir de 16 euros (au lieu de 22 euros) par mois. SFR casse de son côté le prix de la fibre. L'opérateur a dégainé un abonnement à 10 euros par mois, avec un engagement d'un an, au lieu de 38 euros. Idem chez Bouygues Telecom.

Avec son offre « Bbox fit », la fibre est disponible à partir de 9,99 euros par mois, avec engagement d'un an, au lieu de 29,99 euros. Chez Free, la Freebox Mini 4K, qui offre des débits plus importants que les deux précédentes offres, est accessible à partir de 15,99 euros par mois, au lieu de 34,99 euros. Orange, pour sa part, commercialise sa « Livebox Fibre » à compter de 24,99 euros par mois, au lieu de 41,99 euros. Ici aussi, l'engagement est d'un an.

Ces dégriffes, comme celles de Noël, sont généralement très attendues. Un certain nombre de Français ont d'ailleurs pris l'habitude de changer tous les ans d'abonnements pour bénéficier à chaque fois de prix réduits. Il faut toutefois souligner que ces promotions interviennent alors qu'en parallèle, jamais les investissements dans les télécoms n'ont été aussi importants.

Forte hausse des investissements dans les réseaux

Selon les chiffres de l'Arcep, le régulateur des télécoms, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont dépensé l'an dernier la bagatelle de 11,5 milliards d'euros pour déployer la fibre, la 5G et couvrir les zones blanches, ou le mobile ne passe pas. Et ce, sans compter les très coûteux achats de fréquences. A titre de comparaison, en 2019, les opérateurs avaient déboursé 10,4 milliards d'euros dans leurs infrastructures. Tandis que cinq ans plus tôt, ces investissements n'étaient « que » de 7 milliards d'euros.

En France, la compétition entre les quatre cadors des télécoms, qui ont échoué, ces dernières années, à consolider le marché, les oblige à maintenir leurs prix à des niveaux bas. Pour ne pas perdre de clients, ils sont également incités à répondre sans traîner aux attaques tarifaires des uns et des autres. Les opérateurs lancent régulièrement des opérations spéciales pour séduire de nouveaux fidèles. SFR a notamment lancé, du 27 au 29 août, une offre combinant un accès à la fibre et une PlayStation 5 à partir de 57 euros par mois pendant deux ans.