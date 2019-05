Altice continue de conquérir des abonnés

Les dégriffes ont bien permis à Altice de retrouver des clients. Le groupe européen de télécoms et de médias Altice Europe a confirmé ce jeudi 9 mai ses objectifs pour 2019 après un rebond de ses résultats au premier trimestre à la faveur d'une amélioration en France de ses conquêtes d'abonnés, séduits par sa politique tarifaire agressive.

Altice Europe, dont une grande partie des résultats avaient été dévoilés la semaine dernière, a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en légère baisse de 0,4% en données publiées à 3,52 milliards d'euros tandis que son résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) a progressé de 4,0% à 1,3 milliard d'euros.

Rabais agressifs

Le groupe, fondé et contrôlé par le milliardaire Patrick Drahi, a profité de la hausse du nombre de ses abonnés en France - +88.000 dans le fixe et +117.000 dans le mobile - à la faveur de rabais agressifs et de sa stratégie d'investissements dans les réseaux et les contenus, notamment sportifs.

"Nos deux silos France et International sont en croissance pour la première fois depuis l'IPO et le groupe a renoué avec la croissance de l'Ebitda, ouvrant la voie à une accélération du désendettement", commente Patrick Drahi cité dans un communiqué. Le groupe a annoncé en début de semaine avoir procédé à une nouvelle opération de refinancement de sa dette à travers plusieurs transactions, dont l'émission de nouvelles obligations, ce qui se traduira par des économies représentant 110 millions d'euros par an.