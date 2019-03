Bras de fer entre Altice et Free pour la distribution des chaînes de BFM et RMC

Altice met la pression sur Free. Ce mardi 12 mars, le groupe de télécoms et de médias de Patrick Drahi a indiqué, dans un communiqué, que ses chaînes BFM-TV, BFM Business, RMC Découverte et RMC Story « pourraient ne plus être disponibles sur les box de Free » à compter du 20 mars prochain. Dans sa missive, Altice précise que les accords liant Free et ses quatre chaînes de télévision arrivent à échéance à cette date. Et pour l'heure, les acteurs n'ont pas trouvé de terrain d'entente concernant leur renouvellement.

Autrement dit, il y a bien un bras de fer entre Altice et Free à ce sujet. Pour rappel, une grande vague de renégociations des contrats entre les chaînes de télévision et leurs distributeurs a été amorcée il y a environ deux ans. Tout a commencé lorsque TF1 est monté au créneau pour réclamer aux opérateurs télécoms une rémunération complémentaire pour la diffusion de ses chaînes en clair (TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI) et de nouveaux services associés. In fine, le groupe de médias de Martin Bouygues est arrivé à ses fins, au terme de féroces négociations.

Lire aussi : Orange envisage de couper la diffusion de TF1 à ses abonnés

Altice a emboîté le pas à TF1 pour ses propres chaînes de télévision. Des accords ont été trouvés avec SFR (qui fait partie du même groupe) et Bouygues Telecom. Avec Orange, il n'y a pas d'urgence puisque le contrat de distribution ne se termine pas tout de suite. Mais les négociations sont, en revanche, toujours dans l'impasse avec Iliad, la maison-mère de Free.

De source proche du dossier, Altice réclame aujourd'hui à l'opérateur de Xavier Niel 5 à 6 millions d'euros par an de plus pour la diffusion de ses chaînes. Pour l'instant, Free n'est visiblement pas disposé à sortir le chéquier. Outre prévenir les abonnés de Free qu'ils risquent peut-être de ne plus recevoir ses chaînes, la communication d'Altice apparaît surtout comme une manière de mettre la pression sur l'opérateur pour trouver un accord au plus vite. D'ailleurs, Altice ne dit pas qu'il a pris des dispositions pour couper la diffusion de ses chaînes au 20 mars. Alors que des mesures aussi radicales avaient notamment été prises lors de précédentes négociations entre TF1 et Canal+. Orange, de son côté, avait un temps envisagé de faire de même vis-à-vis des chaînes de Bouygues, mais n'avait pas mis ses menaces à exécution.

Altice « regrette cette situation »

Dans sa missive, Altice insiste sur le poids de ses chaînes dans le paysage audiovisuel :

« La première chaîne d'information de France [BFM TV, Ndlr], la chaîne de documentaires et les seules chaînes de la diversité et de l'économie, qui totalisent près de 7% d'audience au global, regrettent cette situation pour les téléspectateurs qui pourraient être impactés. »

Interrogé par La Tribune, Altice renvoie à son communiqué. Iliad, de son côté, n'a pour le moment pas donné suite à nos sollicitations.