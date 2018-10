Altice en quête de partenaires pour déployer la fibre

Il n'en fait plus mystère. Altice Europe a confirmé ce mercredi 3 octobre avoir engagé une revue de ses actifs dans la fibre optique et étudié des partenariats financiers pour l'aider à financer le déploiement du très haut débit en France. "Altice Europe a entrepris une revue stratégique de ses infrastructures fibres pour accélérer encore son déploiement et explore des partenariats financiers", écrit le groupe de télécoms et de médias dans un communiqué.

"Aucune décision définitive concernant une quelconque opération stratégique impliquant ses infrastructures fibres n'a été prise et il n'est pas encore certain qu'une telle opération puisse aller à son terme", ajoute le communiqué.

Le titre Altice Europe a soudainement accéléré sa progression mercredi, en fin de matinée, à la Bourse d'Amsterdam après des informations de presse évoquant des offres de fonds d'investissement pour les actifs du groupe dans le très haut débit. Une source a confirmé à Reuters qu'un processus d'enchères était en cours et que des offres préliminaires avaient été déposées.

(avec Reuters)