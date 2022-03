Apple envisage un système d’abonnement pour les iPhones

C'est une nouvelle qui ne fera pas l'affaire des acteurs du paiement fractionné : Apple envisage de proposer un abonnement mensuel qui permettrait à ses clients de changer d'iPhone (ou d' iPad) tous les ans. Et ce sans à avoir à payer une grosse somme à chaque fois, une somme de plus en plus payée en plusieurs fois, ou (de moins en moins) subventionnée par les opérateurs télécoms.

Selon le groupe, il s'agit de remplacer l'acte d'achat par une sorte de contrat de leasing sans option d'achat : le client devra rendre en effet son iPhone en cas de résiliation de l'abonnement. Cette formule d'abonnement devrait se rajouter aux autres formules d'abonnement déjà existantes, comme l'abonnement à Apple Music, à iCloud, Apple TV+ ou au pack Apple One.

Pour souscrire à l'abonnement, rien de plus simple : il suffira d'utiliser son compte Apple où les coordonnées bancaires sont déjà renseignées. Cette nouvelle formule d'abonnement pourrait être lancée, selon l'agence de presse Bloomberg, d'ici la fin de l'année, et elle pourrait être annoncée en septembre prochain lors de la présentation des nouveaux iPhones.

Basculement vers un modèle de services

A noter qu'aux Etats-Unis, il existe déjà la possibilité de louer son iPhone avec Upgrade Program. Mais, la nouvelle formule d'abonnement ne dépendrait pas forcément du prix de l'appareil, étalé sur 12 ou 24 mois, mais d'autres critères, notamment de services associés. L'idée d'un package global, selon différentes formules, pourrait voir le jour.

Si l'abonnement devait être décidé, ce serait une vraie révolution pour le modèle économique d'Apple qui titre environ la moitié de son chiffre d'affaires des iPhones. Ce mouvement confirmerait la bascule du groupe d'un modèle de vente de hardware à un groupe de services avec des revenus récurrents tout le long de l'année (et prévisibles sur plusieurs années).

Montée en puissance de l'économie de l'abonnement

Certes, l'abonnement n'est pas une idée nouvelle. Cela remonte même au XVIIe siècle dans l'univers de l'édition. Mais ce modèle commence à s'imposer dans un grand nombre de secteurs, du numérique (Amazon Prime, Netflix...) à l'automobile ou l'informatique, des services collectifs (eau, gaz, télécoms...) aux vélos d'appartements, comme Peloton aux Etats-Unis.

Même les montres de luxe s'y mettent, comme la marque Breitling, qui propose, à côté du paiement en dix fois, un service d'abonnement pour bénéficier d'une rotation de trois montres par an ! Cela touche également de plus en plus, surtout en post-Covid, la consommation courante, sur des produits récurrents, comme le panier de légumes bio, du café ou des cordes de guitare.

« Tous ces modèles d'abonnement sont en train d'être de plus en plus utilisés même s'ils représentent de véritables challenges en termes de modèle d'affaires et d'organisations internes », souligne Cyril Vart, vice-président du cabinet de conseil Faber Novel.

L'avantage de l'abonnement est d'assurer une récurrence des revenus dans le temps, sans effet de de saisonnalité. Quant aux clients, ils payent sans véritablement s'en vraiment s'en rendre compte : c'est le paiement « sans frictions » par excellence recherché par tous les acteurs du paiement. D'autant que l'économie numérique a en quelque sorte habitué le consommateur à payer par abonnement, qui devient un réflexe d'achat plus souhaité et naturel que contraint ou réfléchi. « L'abonnement est tout simplement devenu OK » pour beaucoup de consommateurs, résume Cyril Vart.