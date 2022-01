Bourse : Apple attaque 2022 sur les chapeaux de roue

Frôlé il y a quelques jours, c'est désormais chose faite. Apple a franchi lundi le pallier symbolique des 3.000 milliards de capitalisation boursière, l'espace de quelques secondes un peu avant 19H00 GMT. Une première en 38 ans, depuis son introduction en Bourse. Le champion de la cotation au Nasdaq capitalise non seulement sur ses excellents résultats, en pleine pandémie, mais aussi sur les promesses technologiques à venir de la 5G, du cloud ou encore du "Metaverse" qui stimulent l'appétit des investisseurs. Mieux, le groupe balaye les craintes sur la pénurie de silicone, composant essentiel dans la fabrication de puces électroniques, ainsi que des perturbations liées au Covid dans les usines sous-traitantes du groupe en Asie du Sud-Est.

Sur le dernier trimestre, ces pénuries ont pourtant fait perdre à Apple environ six milliards de dollars de ventes. Malgré ces difficultés, la firme prévoyait tout de même de réaliser un chiffre d'affaires record durant le trimestre allant d'octobre à décembre, le premier de son exercice 2021/22.

L'iPhone tout-puissant

De fait, la firme peut compter sur son produit phare. Le groupe américain devrait lancer en 2022 un iPhone SE adapté aux réseaux 5G, ce qui lui permettrait de doper sa production de 30 millions d'exemplaires supplémentaires pour la porter au total à de 250 millions d'unités l'an prochain.

Sur son exercice 2020/21 (d'octobre à septembre), en pleine pandémie de Covid-19 qui a désorganisé les chaînes de production, l'iPhone a généré quelque 191,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de très loin un record.

Les fruits de la diversification

Aussi, l'activité services, qui va d'Apple Music au service de streaming AppleTV+ en passant par le stockage de données et images iCloud ou le terminal de paiement virtuel Apple Pay a explosé. Avec 68 milliards de dollars de revenus en 2020/21, ce pôle service représente quasiment 20% du chiffre d'affaires du groupe de Cupertino.

Son PDG Tim Cook a indiqué que la marque comptait désormais 700 millions d'abonnés payants à au moins un de ses services (Apple Store, AppleMusic ou le stockage de photos grâce au cloud (informatique à distance).

Apple n'a eu besoin que de deux ans pour franchir 2.000 milliards, puis 16 mois pour aller au-delà de 3.000 milliards. L'action s'échange désormais autour des 182,01 dollars.

Même les assauts dont il est l'objet ces dernières années de la part de concurrents ou de régulateurs, qui lui reprochent son écosystème fermé et exclusif, ne semblent pas affecter la popularité du titre auprès des investisseurs.

Dans le même temps, son concurrent Huawei est soumis aux sanctions américaines et peine toujours à prendre un temps d'avance technologique.

Lire aussi 6 mn5G de Huawei : la Chine appelle le Canada à ignorer les risques d'espionnage "inventés" par les Etats-Unis

L'appétit du Nasdaq

L'année 2021 a été faste pour les valeurs technologiques américaines. L'indice Nasdaq a vu sa valeur augmenter de 21,3% sur l'année.

Son dauphin, Microsoft, est l'entreprise qui suit de plus près avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 2.500 milliards de dollars. Alphabet, maison mère de Google, Amazon et Tesla restent pour l'instant sous la barre des 2.000 milliards de dollars.

D'ailleurs, le courtier américain Wedbush Securities s'attend à ce que cette manne financière génère un boom des fusions-acquisitions et à des milliards de dollars d'investissements de la part des géants.

(Avec AFP et Reuters)

Lire aussi 4 mnProcès contre Epic Games: la juge oblige Apple à modifier l'App Store, et en vitesse