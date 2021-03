Avec sa nouvelle offre "pro", Free attaque Orange sur le marché des télécoms d'entreprise

La guerre s'intensifie dans les télécoms professionnelles. L'opérateur télécoms Free (groupe Iliad) a dévoilé mardi son offre commerciale à destination des entreprises, avec l'ambition claire de tailler des croupières à Orange, qui domine ce marché de la tête et des épaules. Via la marque "Free Pro", la filiale du groupe Iliad entend adresser son offre fixe et mobile à l'ensemble du marché entreprises, à savoir "les grands groupes, les collectivités locales, mais aussi les TPE, les PME".

Xavier Niel se pose en disrupteur du marché

"Pour mettre en oeuvre cette offre ce n'était pas facile, nos concurrents ne voulaient pas que l'on vienne sur ce marché. On doit faire peur", a lancé Xavier Niel, patron et fondateur d'Iliad, lors d'une conférence de presse. "On arrive sur ce marché comme on est arrivé sur les autres marchés, pour le transformer, le faire évoluer, et permettre la digitalisation des entreprises françaises", a-t-il ajouté.

Dans le marché français des télécoms en entreprises, évalué entre 9 et 10 milliards d'euros par les acteurs, Orange est ultra-dominant avec une part de marché estimée à 70%. Il devance SFR et Bouygues Telecom.

Dans sa feuille de route dévoilée fin janvier, Laure de La Raudière, la nouvelle présidente de l'Autorité de régulation des télécoms (Arcep), avait déclaré qu'elle aurait "une attention particulière pour le marché entreprise, faiblement concurrentiel aujourd'hui, ce qui conduit les PME à être faiblement fibrées en France". "Or la numérisation des PME est un objectif prioritaire pour la France, et porté par le gouvernement", avait-elle encore déploré.

Malgré le poids dominant d'Orange, SFR, Bouygues Telecom, et Free ont multiplié les acquisitions pour essayer de se tailler une part dans ce segment stratégique et profitable. Iliad avait fait en 2019 l'acquisition de Jaguar Network, opérateur spécialisé dans le marché télécoms "B2B". Son objectif est d'atteindre une part de marché "d'environ 4% à 5%" d'ici 2024, avec un chiffre d'affaires compris entre 400 millions et 500 millions d'euros.

