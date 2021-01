Laure de La Raudière adoubée par le Parlement à la tête de l’Arcep

L'Arcep a une nouvelle présidente. Il s'agit de la députée d'Eure-et-Loir (Agir) Laure de La Raudière. A 55 ans, elle devient la première parlementaire, et la première femme, à prendre les rênes du régulateur des télécoms. Sa nomination a été proposée par l'Elysée. Mais il restait à cette fine connaisseuse des télécoms et du numérique à voir son nom validé par les commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Après son audition au Sénat, ce mercredi, les votes des deux assemblées ont été dévoilés. Et toutes deux se sont largement prononcées en faveur de la parlementaire. 25 députés sur 28 et 13 sénateurs sur 18 ont émis un avis favorable. Un plébiscite.

Laure de La Raudière dirigera donc l'Arcep ces six prochaines années....