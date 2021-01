Bouygues Telecom met la main sur Euro-Information Telecom

Le deal est enfin bouclé. Bouygues Telecom a annoncé ce lundi avoir acquis Euro-Information Telecom (EIT) auprès d'Euro-Information, qui appartient au Crédit Mutuel. Ce groupe, premier opérateur alternatif de l'Hexagone, opère les marques commerciales Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile, et compte environ 2 millions d'abonnés dans le mobile. En parallèle, Bouygues Telecom et...