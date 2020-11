Bouygues Telecom allumera la 5G au 1er décembre

Bouygues Telecom ne va pas tarder à allumer la 5G. Lors de la présentation de ses résultats au titre du troisième trimestre, ce jeudi, l'opérateur de Martin Bouygues a indiqué qu'il ouvrirait commercialement son nouveau réseau au 1er décembre. Le groupe s'est donné « un objectif de couverture nationale d'ici un an ». Pour étendre son réseau 5G, Bouygues Telecom déploiera de nouvelles antennes compatibles avec ses nouvelles fréquences 3,5 GHz, dédiées à cette technologie. Il va également « migrer progressivement les bandes de fréquences existantes 4G en 5G ». « En parallèle, Bouygues Telecom poursuivra la densification de son réseau en termes de capacité et de couverture, notamment dans les zones très denses, nécessaire tant pour la 5G que pour la 4G, affirme le groupe dans un communiqué. Il se donne pour objectif d'avoir plus de 28.000 sites d'ici 2023. »