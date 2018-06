Bouygues Telecom s’associe à Fnac Darty pour commercialiser ses offres

Pour Bouygues Telecom, c'est une importante opportunité d'étoffer son réseau de distribution. Ce mardi 26 juin, l'opérateur de Martin Bouygues a annoncé qu'il s'associait avec Fnac Darty. Concrètement, ses offres Internet fixe et mobile seront commercialisées dans les nouvelles boutiques Fnac Connect.

« Fort de ce partenariat, dévoilé ce jour à l'occasion de l'inauguration du nouveau magasin Fnac Connect de Sainte-Maxime (Var), Fnac Darty annonce la création d'une cinquantaine de nouveaux magasins Fnac Connect ces cinq prochaines années, où seront commercialisées les offres de Bouygues Telecom », précisent l'opérateur et le distributeur dans un communiqué commun.

Les boutiques Fnac Connect sont apparues en 2014. Elles sont entièrement consacrées à la téléphonie et aux objets connectés. « Pensés pour une expérience client unique et ludique, ces espaces et ces magasins proposent l'offre la plus large du marché sur ces catégories (smartphones, montres et bracelets connectés, drones photo, casques et enceintes, accessoires pour la maison connectée...) », souligne le communiqué. Pour Bouygues Telecom, il s'agit d'un nouveau canal de choix pour ferrer de nouveaux clients. Contacté par La Tribune, Fnac Darty précise que seules les offres de Bouygues Telecom seront commercialisées dans les 50 nouvelles boutiques Fnac Connect. On n'y retrouvera donc pas les offres d'Orange, de SFR ou de Free. En revanche, quatre anciens espaces Fnac Connect, qui existent déjà, peuvent proposer les offres de ces concurrents, nous dit-on.

« Compléter la présence commerciale »

En outre, selon Fnac Darty, les offres de Bouygues Telecom sont déjà, depuis longtemps, vendues chez Darty. En revanche, dans les magasins que la Fnac détient en propre, ce sont les offres de SFR qui sont proposées aux clients.

Chez Bouygues Telecom, on se félicite de disposer ainsi de nouveaux espaces physiques pour écouler les abonnements du groupe.