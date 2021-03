Brevets sur la 5G : Huawei bombe le torse

Huawei aime répéter qu'il est numéro un sur la 5G, et que ses logiciels et antennes sont les plus avancés d'un point de vue technologique. L'équipementier chinois, qui a connu un essor fulgurant ces dernières années, devance aujourd'hui les autres cadors du secteur, à savoir les européens Ericsson et Nokia. Ce leadership, Huawei l'explique par les moyens considérables qu'il consacre à sa R&D. Dans son « livre blanc » publié mardi sur « l'innovation et la propriété intellectuelle » du groupe, celui-ci rappelle qu'il dépense chaque année « plus de 10% » de ses revenus dans ce domaine. « En 2019, nos investissements en R&D s'élevaient à 131,7 milliards de yuans (17 milliards d'euros, Ndlr), soit 15,3% de nos revenus annuels, affirme Huawei. Entre 2010 et 2019, l'investissement total de Huawei en R&D a dépassé les 600 milliards...