La 5G et les sanctions contre Huawei rebattent les cartes sur le marché des smartphones

Le secteur des smartphones est en pleine recomposition. Les ventes de terminaux du quatrième trimestre 2020 en témoignent. En tête du classement ? Apple. Un petit miracle qui n'était plus arrivé depuis 2016. Selon les chiffres de Gartner, la marque à la pomme a vendu davantage de smartphones (près de 80 millions) que Samsung (62 millions) et le chinois Xiaomi (43 millions). Apple a fait carton plein avec son nouvel iPhone 12 compatible 5G dévoilé à l'automne. Celui-ci était très attendu par les industriels du numérique et des télécoms, qui déploient la 5G, la nouvelle génération de communication mobile.

C'est la raison pour laquelle en France, Orange a levé le voile sur ses nouvelles offres 5G peu avant l'annonce d'Apple, espérant en profiter pour vendre de nouveaux forfaits à Noël. Le géant...