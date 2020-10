La nouvelle a irrité Pékin. La Suède a annoncé, ce mardi, qu'elle fermait la porte de son marché de la 5G à Huawei et à ZTE. Stockholm justifie cette décision pour préserver la sécurité nationale, et précise que tous les équipements de ces groupes chinois déjà installés devront être démontés au plus tard au 1er janvier 2025. La Suède se situe dans le sillage du Royaume-Uni, qui a décidé, l'été dernier, de bannir Huawei de ses réseaux mobiles.

La Chine n'a guère tardé à réagir. Zhao...