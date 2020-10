5G : l’Allemagne en passe de bouter Huawei hors du pays

C'est l'effet domino que Huawei redoutait tant. Après le Royaume-Uni et la France, c'est l'Allemagne qui est sur le point de bouter le géant chinois des télécoms hors de ses réseaux 5G. Concrètement, pas question pour Berlin d'interdire officiellement Huawei outre-Rhin. Mais un projet de loi sur la sécurité informatique, que le gouvernement est en train de peaufiner, empêchera in fine les opérateurs télécoms de se fournir en équipements 5G du groupe de Shenzhen. La nouvelle législation introduira, écrit le Financial Times qui cite des députés au fait du dossier, « un processus d'approbation en deux étapes pour les...