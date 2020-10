Huawei cherche à se séparer de ses smartphones Honor

Huawei et Honor, c'est bientôt fini ? D'après Reuters, le géant chinois des smartphones et des équipements télécoms veut se séparer de cette division de terminaux. Le groupe de Shenzhen discute avec Digital China Group, le principal distributeur de ces téléphones, et d'autres candidats. Selon l'agence économique, l'opération pourrait atteindre 25 milliards de yuans (3,15 milliards d'euros).

Pour Huawei, la vente d'Honor marquerait la fin d'une histoire. Cette marque de smartphones a vu le jour en 2013. A l'époque, Huawei n'était encore un cador dans ce domaine. L'actuel deuxième vendeur de smartphones au monde, derrière...