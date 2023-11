Fibre optique : le deal entre l’Etat et Orange suscite la méfiance des collectivités

Jean-Noël Barrot n'était pas peu fier de lui ce mardi à la tribune de l'Institut Pasteur à Paris. Le ministre délégué en charge des Télécoms a annoncé la signature d'un accord avec Orange pour achever la couverture en fibre de la France, lors d'un colloque de l'Avicca, association représentant les collectivités engagées dans le numérique. L'objectif est de permettre à tous les Français qui le souhaitent de bénéficier, d'ici à 2025, de la fibre optique, technologie qui fournit Internet à très haut débit. Et ce conformément à une promesse faite par Emmanuel Macron.

Devant les représentants des collectivités, Jean-Noël Barrot a rappelé que cet objectif figurait « tout en haut de sa fiche de poste ». D'après lui, ce deal avec l'opérateur historique va constituer « la pierre angulaire du droit au très haut débit pour tous », qu'il avait annoncé en fin d'année dernière. Concrètement, Orange prend des engagements pour doper la couverture en fibre des villes moyennes et des grandes agglomérations. Au total, 1,5 million de nouveaux locaux doivent, ainsi, être raccordés à cette technologie ces deux prochaines années. De quoi, d'après Jean-Noël Barrot, assurer « la généralisation de la fibre » dans l'Hexagone, et inciter les autres opérateurs (SFR, Bouygues Telecom et Free) à relancer leurs déploiements. Depuis des mois, ceux-ci ont beaucoup ralenti - ou se sont tout bonnement arrêtés -, ce qui inquiète les pouvoirs publics.

« Une révolution culturelle à faire chez Orange »

Du côté des collectivités, en revanche, pas question de sabrer le champagne. Sénateur de l'Ain (LR) et président de l'Avicca, Patrick Chaize se montre méfiant. Interrogé par La Tribune, le parlementaire salue cet accord avec Orange. « Mais l'important, c'est qu'il soit respecté », insiste-t-il. L'un des engagements d'Orange vise à démocratiser un « raccordement sur demande ». Les particuliers qui le souhaitent pourront demander à être raccordés à la fibre dans un délai de six mois. Le problème, d'après Patrick Chaize, c'est qu'« Orange n'a pas, aujourd'hui, le modèle industriel qui permet de répondre à cet engagement ». « Il y a une révolution culturelle et interne à faire chez l'opérateur », poursuit-il. « Va-t-il y parvenir ? C'est un sacré challenge... ».

Le président de l'Avicca souligne que les collectivités feront tout pour qu'Orange respecte cet accord. Si Patrick Chaize est si méfiant, c'est notamment parce qu'il n'a pas oublié les récents propos de Jean-François Fallacher, le nouveau patron d'Orange France. Celui-ci a déclaré, il y a trois semaines, que la généralisation de la fibre était un « rêve » impossible. L'opérateur a depuis affirmé que ses propos ont été mal compris. Mais ceux-ci ont, quoi qu'il en soit, marqué les esprits.

Lire aussi : Orange juge impossible la généralisation de la fibre en France

Patrick Chaize n'oublie pas, non plus, qu'Orange n'a pas respecté certains engagements passés. En 2018, l'opérateur avait promis d'apporter la fibre à 100% des locaux des villes moyennes en 2022. Or, à ce jour, son niveau de couverture n'est « que » de 88%. Bon connaisseur des télécoms, Patrick Chaize juge qu'« il y a une constante dans la stratégie d'Orange depuis des décennies : c'est de gagner du temps ». Et de tout faire, en clair, pour rentabiliser le plus longtemps possible son vieux réseau cuivré. Une chose est certaine : les collectivités, qui ne veulent pas d'une nouvelle fracture numérique, vont suivre avec la plus grande attention les faits et gestes du leader français des télécoms.