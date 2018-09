Guerre commerciale avec la Chine : Trump torpille... Apple

Une large gamme de produits Apple, dont l'Apple Watch, serait probablement affectée par les droits de douane envisagés par le président Donald Trump sur 200 milliards de dollars (172 milliards d'euros) de produits importés de Chine, a indiqué la firme à la pomme à des responsables du secteur américain du commerce, mais n'a pas cité l'iPhone. Les écouteurs sans fil AirPods, les casques Beats et la nouvelle enceinte intelligente HomePod font également partie de ces appareils qui pourraient être taxés à 10%, a déclaré le groupe californien dans une lettre adressée mercredi au gouvernement américain. Apple n'a pas souhaité commenter.

"Notre crainte avec ces tarifs c'est que les Etats-Unis soient les plus durement touchés, ce qui entraînera une baisse de la croissance américaine, de la compétitivité et des prix plus élevés pour les consommateurs américains", a-t-il expliqué.

La lettre ne fait pas mention de l'iPhone, qui a représenté près de deux tiers du chiffre d'affaires de 229 milliards de dollars réalisé par le groupe au cours de son dernier exercice fiscal. Le titre du fabricant de l'iPhone, qui a fini en baisse de 0,8%, perdait 1% dans les échanges d'après-Bourse. Apple a également indiqué que des pièces d'ordinateurs pour ses opérations américaines seraient également touchées par ces tarifs douaniers ainsi que certains équipements utilisés pour la recherche et le développement.

Trump joue les durs face à la Chine

Donald Trump a jeté de l'huile sur le feu vendredi avec Pékin en envisageant de taxer toutes les importations chinoises au moment où son administration semble vouloir laisser une chance au dialogue dans les conflits commerciaux, non seulement avec le Canada et l'Europe mais encore avec la Chine. "Maintenant, nous avons ajouté 200 milliards de dollars (de biens chinois faisant l'objet de taxes douanières). Je déteste dire ça mais (...) il y a encore 267 milliards de dollars (de biens chinois prêts à être taxés) rapidement si je le veux", a déclaré le président américain au cours d'un point de presse impromptu à bord de son avion Air Force One.

"Je me montre dur avec la Chine car je dois l'être", a-t-il justifié. "Ils prennent 500 milliards de dollars chaque année", a-t-il ajouté en référence aux importations en provenance de la Chine, qui se sont élevées à plus de 505 milliards en 2017 et qui devraient s'accroître encore cette année.

L'excédent commercial chinois vis-à-vis des Etats-Unis s'est creusé au mois d'août pour atteindre un montant record et ce malgré le ralentissement de la croissance des exportations chinoises, montrent des statistiques publiées samedi. Ces chiffres sont de nature à entretenir les frictions observées depuis que Donald Trump a entrepris de réduire le déficit commercial américain. L'excédent commercial chinois vis-à-vis des Etats-Unis a atteint le mois dernier 31,05 milliards de dollars (26,88 milliards d'euros) alors qu'il s'élevait en juillet à 28,09 milliards de dollars. Parallèlement, la croissance des exportations chinoises a ralenti en août pour se situer à 9,8%, son rythme le plus faible depuis le mois de mars.