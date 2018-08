Apple passe la barre des 1.000.000.000.000 de dollars de capitalisation

Ce cap symbolique a été franchi quand l'action a atteint vers 15h50 GMT le prix de 207,05 dollars à Wall Street.

Selon des documents boursiers dévoilés mercredi après la clôture et actualisant le nombre de ses titres en circulation au 20 juillet, l'action de la marque à la pomme devait désormais atteindre 207,05 dollars pour franchir ce cap, soit s'apprécier encore de 2,75%.

Des résultats trimestriels salués par les marchés dès mercredi

Le groupe informatique américain Apple avait bondi de 5,89% mercredi à Wall Street après des résultats jugés solides, clôturant à 201,50 dollars et se rapprochant un peu plus des 1.000 milliards de capitalisation boursière.

Les investisseurs ont salué mercredi les résultats trimestriels de la marque à la pomme publiés la veille. Ils se sont révélés meilleurs que prévu par les marchés, avec notamment un bénéfice net qui a bondi de 30%, à 11,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires était également meilleur qu'anticipé, à 53,27 milliards de dollars (+17%).

Bien que les ventes de ses smartphones se soient révélées, en volume, un peu en dessous des anticipations, avec 41,3 millions d'unités écoulées (+1%), Apple a fait largement plus que le compenser grâce à une hausse des prix de vente. Le chiffre d'affaires de ce segment a ainsi bondi de 20% pour atteindre près de 30 milliards de dollars.

Cela est notamment dû à la sortie en 2017 de l'iPhone 8 et surtout de l'iPhone X, dont le prix démarre aux États-Unis à près de 1.000 dollars.

Le titre de référence de la Silicon Valley a bondi de plus de 50.000 % depuis son introduction en bourse le 12 décembre 1980 (39 cents par action constant), dépassant de loin l'augmentation d'environ 2.000% du S&P 500 sur près de quatre décennies. La valeur boursière d'Apple est supérieure à la capitalisation combinée d'Exxon Mobil, Procter & Gamble et AT&T, et représente aujourd'hui 4% du S&P 500.

Du garage aux 1.000 milliards

Commencé dans le garage du co-fondateur Steve Jobs en 1976, Apple a changé la façon dont les consommateurs se connectent entre eux et comment les entreprises effectuent leur commerce quotidien.

Steve Jobs, l'un des trois fondateurs emblématiques, a été chassé d'Apple au milieu des années 1980, pour revenir une décennie plus tard et sauver l'entreprise informatique en quasi-faillite. Il a lancé l'iPhone en 2007, abandonnant "Computer" du nom d'Apple et inondant l'industrie du téléphone portable. Pendant ce temps, Apple a évolué de la vente d'ordinateurs personnels Mac pour devenir une société qui a révolutionné les usages du téléphone mobile.

Jobs, qui est décédé en 2011, a été remplacé en tant que Pdg par Tim Cook, qui a doublé les bénéfices de l'entreprise, mais a peiné pour développer de nouveaux produits cherchant à réitérer le succès de l'iPhone - qui par ailleurs a vu ses ventes baisser ces dernières années à cause d'une forte concurrence de Samsung et des smartphones "made in china".

En 2006, l'année avant le lancement de l'iPhone, Apple a généré moins de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec un bénéfice net de près de 2 milliards de dollars. L'année dernière, ses ventes avaient plus que quintuplé pour atteindre 229 milliards de dollars, soit le quatrième plus haut niveau du S&P 500.

_____

Les dix plus grosses entreprises en Bourse

1 Apple, informatique, États-Unis :

1.000 milliards de dollars

2 Amazon, commerce électronique, États-Unis :

881,8 milliards de dollars

3 Alphabet (maison mère de Google), internet, États-Unis :

851,8 milliards de dollars

4 Microsoft, informatique, États-Unis :

817,9 milliards de dollars

5 Facebook, réseau social, États-Unis :

500,7 milliards de dollars

6 Berkshire-Hathaway, holding diversifiée, États-Unis :

489,8 milliards de dollars

7 Alibaba, commerce électronique, Chine :

469,1 milliards de dollars

8 Tencent, internet, Chine :

418,4 milliards de dollars

9 JPMorgan Chase, banque, États unis :

386,5 milliards de dollars

10 Johnson and Johnson, pharmacie, États-Unis:

355,6 milliards de dollars

(avec agences)