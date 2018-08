Apple porté par le prix haut de gamme des iPhone

Apple s'est assuré de beaux jours en augmentant le prix de ses iPhone. La firme de Cupertino, qui a publié mardi soir les résultats du troisième trimestre de son exercice décalé clôturé le 30 juin, a enregistré un chiffre d'affaires de 53,27 milliards de dollars (+17% sur un an). Son bénéfice net a bondi à 11,52 milliards de dollars (+30%). Rapporté par action, référence en Amérique du nord, le bénéfice ressort à 2,34 dollars, plus que prévu par les marchés, qui tablaient sur 2,18 dollars.

"Nous sommes ravis de vous annoncer le meilleur troisième trimestre d'Apple", s'est félicité dans un communiqué Tim Cook, Pdg du groupe. La période avril-juin est généralement réputée pour être un trimestre faible, ne comprenant ni les fêtes de fin d'années ni les sorties de nouveaux flagship.

Les résultats ont été portés par "des ventes solides d'iPhone, des services et des objets connectés", a souligné Tim Cook.

Ultra-dépendant à la vente d'iPhone

Apple, toujours ultra-dépendant de l'iPhone, a enregistré 56% de son chiffre d'affaires total grâce aux ventes de son produit phare. Durant le trimestre, le géant américain a écoulé 41,3 millions d'unités (+1%), un peu en-dessous des anticipations. Mais Apple a fait plus que compenser cette faible progression de vente grâce aux prix exorbitants de ses derniers modèles. Sortis en 2017, l'iPhone 8 et l'iPhone X démarrent respectivement à près de 700 et 1.000 dollars aux États-Unis. Le prix moyen des appareils s'est établi à 724 dollars, contre un consensus de 694 dollars, selon FactSet. Conséquence : le chiffre d'affaires généré par les ventes de smartphones a bondi de 20% pour atteindre 29,9 milliards de dollars.

"Il y a une limite à la capacité d'Apple à faire croître la franchise iPhone par la hausse des prix", met en garde James Cordwell, analyste chez Atlantic Equities, rapporte Reuters.

Nouveau record pour sa division "services"

Pour continuer de croître, alors que le marché mondial des smartphones se contracte, Apple mise sur ses services. Cette division - qui comprend l'App Store, iCloud, iTunes Store, Apple Music, Apple Pay... - a affiché une progression de 31% à 9,55 milliards de dollars. Un nouveau record. "Nous faisons de grands progrès vers notre objectif d'élargir considérablement nos activités de services", a commenté le Pdg du groupe lors d'une conférence avec les analystes, rapporte le Wall Street Journal. Parmi ses services, Apple chouchoute notamment son App Store, magasin d'application qui a fêté ses dix ans en juillet.

"Apple affiche une volonté très claire d'avoir une offre haut de gamme sur son store. En 2016, la société a commencé à faire la promotion d'applications à forte valeur ajoutée, comme Netflix ou les applications de rencontres", détaillait en juin dernier Thierry Guiot, directeur général d'App Annie pour l'Europe du Sud, société proposant une plateforme d'analyse de données sur les applications mobiles.

Et de poursuivre : "Ces applications créent un cercle vertueux : en étant pointues, elles misent sur une relation dans la durée avec l'utilisateur. Elles déploient donc un système d'abonnements qui permet une monétisation pérenne et plus forte en valeur absolue." En 2017, les utilisateurs ont dépensé 42,5 milliards de dollars sur l'App Store. Et ce chiffre devrait grimper à 75,7 milliards de dollars dépensés en 2022 (+80%), selon une étude App Annie.

Vers une capitalisation de 1.000 milliards de dollars ?

Enfin, Apple a profité d'une progression de ses "produits autres". Cette division - qui ne comprend ni iPhone, iPad et Mac - englobe notamment les écouteurs AirPod, le boîtier Apple TV, l'enceinte connectée HomePod, la montre AppleWatch ou encore les casques audio Beats. Leurs ventes ont généré 3,74 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+37% sur un an).

Ces résultats ont visiblement rassuré les investisseurs, puisque le titre a bondi mardi soir de 3,7% à 197,34 dollars - un record - dans les transactions après la clôture du marché, portant sa capitalisation à 970,9 milliards de dollars, selon le décompte Thomson Reuters de ses actions. Un niveau encore insuffisant pour atteindre le seuil symbolique des 1.000 milliards de capitalisation boursière, titre disputé avec son rival Amazon, mais Apple est attendu en nette hausse à l'ouverture de Wall Street.

