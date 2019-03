Huawei : faut-il avoir peur des grandes oreilles chinoises ?

La Ville Lumière a décidément la cote auprès du champion chinois des télécoms et des smartphones. Ce mardi 26 mars, Huawei a une nouvelle fois choisi Paris pour lever le voile sur ses nouveaux terminaux de référence. L'an dernier, le groupe de Shenzhen avait déjà vu les choses en grand en présentant ses derniers smartphones sous la majestueuse nef du Grand Palais. Cette année, pour promouvoir ses derniers nés, baptisés «P30» et «P30Pro», il a choisi le décor plus conventionnel, mais tout aussi imposant du Parc des expositions de la Porte de Versailles. Devant une foule de journalistes, de blogueurs et de cadres de Huawei venus des quatre coins du globe, l'état-major du groupe a assuré le show, pendant une heure et demie, pour vanter son nouvel écran. Ou plutôt son nouvel appareil photo. Richard Yu, le président de la division grand public de Huawei, a passé les deux tiers de la conférence à louer les clichés du P30, doté d'un zoom surpuissant, tout en dénigrant ceux de ses rivaux directs, l'iPhone XS Max et le Samsung Galaxy S10+.

Hasard du calendrier, l'événement s'est déroulé en même temps que la visite en France de Xi Jinping, le président...