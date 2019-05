Huawei, le révélateur d’une Europe « en ordre dispersé »

Chaque État membre fait sa cuisine dans son coin. Alors que l'Europe s'interroge sur la place à donner à Huawei dans les réseaux 5G, sur fond de soupçons d'espionnage pour le compte de Pékin, l'Institut Montaigne critique l'incapacité du Vieux Continent à définir, puis à défendre d'une même voix, une ligne commune. Les auteurs de la note soulignent que dans les télécoms, Bruxelles s'applique essentiellement à défendre une forte compétition entre les opérateurs dans les marchés nationaux. Si cette politique est bénéfique pour le consommateur européen, qui paye moins cher son abonnement mobile, l'Institut Montaigne la juge insuffisante pour encadrer et développer correctement le marché. En témoigne notamment, selon les auteurs, la diversité des approches concernant la sécurité des réseaux 5G.

« Les arbitrages sur la 5G ne peuvent pas se résumer à un choix rationnel de rapport qualité/prix pour les consommateurs, affirment-ils. Dans ces conditions, la fragmentation et la quasi-cacophonie de l'Europe vis-à-vis de Huawei rend bien plus difficile une approche cohérente à l'échelle du continent qui prend en compte non seulement les risques sécuritaires, mais aussi les enjeux géopolitiques et les rapports de puissance, pour lesquels le niveau technologique et économique est bien sûr structurant. »