Iliad promet la neutralité carbone en 2035 et tacle le gouvernement

Orange, Bouygues Telecom et SFR avaient déjà tous levé le voile sur leurs engagements visant à réduire leur empreinte carbone. Ce jeudi, c'était au tour d'Iliad, la maison-mère de Free, de présenter sa propre « stratégie climat ». L'initiative intervient alors que la 5G arrive dans l'Hexagone, et suscite de vifs débats liés à sa consommation d'énergie et à celle des usages numériques. La promesse d'Iliad ? Atteindre la neutralité carbone en 2035, avec 15 ans d'avance sur l'accord de Paris. Mais aussi avec cinq ans d'avance sur Orange, l'opérateur historique et leader du turbulent marché des télécoms françaises. Iliad compte sur différents engagements pour atteindre son objectif. Il affirme vouloir investir 1 milliard d'euros sur 15 ans, améliorer l'efficacité énergétique des réseaux fixes et mobiles, celle des data centers, ou encore doper la performance environnementale des box... Ces engagements...