Xavier Niel, le « trublion » de la 5G

Xavier Niel n'aime rien faire comme tout le monde. Avec l'arrivée de la 5G, le milliardaire, fondateur et propriétaire de l'opérateur Free, a vraisemblablement décidé de faire honneur à son surnom de « trublion des télécoms ». La presse a longtemps collé cette étiquette à l'inventeur de la box dans l'Internet fixe, qui a ensuite fait son nid sur le marché du mobile en cassant les prix. Aujourd'hui, Free est le seul opérateur à n'avoir pas encore allumé la 5G dans l'Hexagone. Mais il est possible d'avoir une idée de ce qu'il prépare. La semaine dernière, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) a indiqué que Free a demandé des autorisations pour allumer environ 12.000 de ses sites existants en 5G. Ce qui est énorme, puisque Orange, SFR et Bouygues Telecom ont...