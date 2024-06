Internet fixe : Bouygues Telecom lance un service de « WiFi garanti » contre les coupures

Aux yeux de Bouygues Telecom, cette solution est rien de moins que « révolutionnaire ». L'opérateur a levé le voile, ce lundi, sur un nouveau service : le « WiFi garanti ». Il s'agit, concrètement, d'une clé 4G incluse gratuitement dans son offre Bbox ultym. Une fois connectée à la box, celle-ci lui permet de continuer à fonctionner normalement en cas, par exemple, de coupure sur le réseau de fibre.

« En cas de coupure internet, la clé branchée sur la box prend le relai en quelques secondes seulement, tout en conservant automatiquement le WiFi de la Bbox, vante Bouygues Telecom dans un communiqué. Sans aucune intervention du client ni paramétrage, les ordinateurs, les imprimantes, les thermostats connectés et tous les autres appareils appairés à la box continuent de fonctionner. »

Une « connexion fiable et continue à la maison »

Bouygues Telecom salue une solution « simple », qui permet de garantir « une connexion fiable et continue à la maison », dans un monde où « le numérique est devenu incontournable au quotidien ». « Le WiFi garanti est une nouvelle preuve de notre capacité à innover, de notre détermination à offrir la meilleure expérience client possible, et à répondre au mieux aux attentes de nos clients en matière de connectivité fixe », se félicite Aurélie Stock-Poeuf, la directrice marketing de l'opérateur.

A noter que cette clé permet globalement de bénéficier de 50 gigaoctets de données par mois. Les clients de Bouygues Telecom pourront aussi très bien l'utiliser en dehors de chez eux, en la branchant directement, par exemple, sur leur ordinateur personnel. « Il suffit d'emmener la clé 4G avec soi pour profiter d'une bonne connexion pendant vos vacances », illustre Bouygues Telecom. Tous les clients de l'opérateur ne pourront toutefois pas en profiter. Elle est, en effet, réservée aux clients Bbox ultym, qui est l'offre haut de gamme de l'opérateur. Celle-ci est aujourd'hui commercialisée à 42,99 euros par mois pendant un an, avant de passer à 47,99 euros.

La qualité de service des réseaux de fibre critiquée

Le lancement de ce nouveau service intervient alors que tous les opérateurs télécoms continuent d'essuyer des critiques quant à la qualité des réseaux de fibre. D'après un sondage réalisé le mois dernier par l'Ifop pour le compte de l'Arcep, le régulateur des télécoms, un abonné à une offre Internet fixe sur deux (49%) déclare avoir déjà rencontré un problème avec son fournisseur d'accès à Internet. De nombreux clients déplorent encore des pannes, des débranchements intempestifs, des malfaçons, ou encore l'impossibilité d'être raccordé à cette technologie.

Ces problèmes perdurent depuis des années malgré la mobilisation du gouvernement, de l'Arcep et des opérateurs. Ces derniers ont multiplié les plans visant à améliorer la qualité de service de la fibre, en améliorant la formation des techniciens, en écartant ceux qui ne travaillent pas dans les règles de l'art, ou en reprenant les réseaux les plus abîmés. Mais les usagers ne constatent pas, à ce jour, vraiment d'amélioration. Au grand dam de Laure de La Raudière, la présidente de l'Arcep, qui a récemment appelé à ce que « l'année 2024 soit l'année des résultats ». Sous ce prisme, le « WiFi garanti » de Bouygues Telecom apparaît, au moins, comme une bouée de sauvetage.