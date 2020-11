L’élection de Joe Biden, une bonne nouvelle pour Huawei et la Chine ?

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine sont allées crescendo ces derniers temps. Les deux superpuissances sont aujourd'hui engagées dans une bataille commerciale et technologique, visant à asseoir leur leadership dans les années à venir. Aux yeux de Washington et de nombreux pays européens, la volonté de la Chine d'étendre sa sphère d'influence et sa domination économique à travers son programme « Made in China 2025 » et le développement des « nouvelles routes de la soie » constitue une sérieuse menace. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le pays de l'Oncle Sam a multiplié les piques à l'égard de l'Empire du Milieu. Huawei, le champion chinois des smartphones et de la 5G, en a particulièrement fait les frais, et a été très durement sanctionné par Washington.

Le groupe de Shenzhen a d'abord été banni du marché américain de la 5G. L'administration américaine a justifié cette éviction en arguant que les équipements du groupe chinois, accusé d'être à la botte du pouvoir...