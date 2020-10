« La France a tout intérêt à se saisir des solutions de Huawei dans la 5G » (Jacques Biot, Huawei)

Jacques Biot affiche un CV pour le moins divers. Lui-même en convient : pas simple, au premier abord, de trouver un fil rouge à la carrière de cet ingénieur de formation, qui a commencé dans les cabinets ministériels, avant de travailler dans le secteur pharmaceutique, de devenir entrepreneur dans le domaine de la santé, puis de prendre la présidence de l'Ecole Polytechnique (de 2013 à 2018). A l'automne dernier, il est arrivé au board de Huawei France. Et le voilà désormais, comme l'annonce le groupe ce mercredi, président du conseil d'administration. Jacques Biot l'assure : ses incursions dans le public et dans le privé sont liées par une même motivation. « C'est de faire en sorte que l'innovation thérapeutique, scientifique et technologique trouve sa valeur sociétale et sa valeur économique », affirme-t-il. Dans nos colonnes, il revient sur sa mission pour le compte du groupe de Shenzhen, qui traverse une période difficile marquée par des sanctions américaines et son exclusion de nombreux marchés de la 5G.

LA TRIBUNE - Vous allez prendre la présidence du conseil d'administration de Huawei France. Comment envisagez-vous cette nouvelle mission ?

JACQUES BIOT - Le rôle du conseil et de sa présidence est d'apporter des éclairages stratégiques au management qui gère les opérations au quotidien. Son objectif est de faire en sorte que l'entreprise réponde aux attentes de la société française. Le conseil...