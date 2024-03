Altice (SFR) continue de souffrir et perd de plus en plus d’abonnés

Les derniers résultats d'Altice France (SFR), publiés ce mercredi, vont ajouter de l'eau au moulin de certains rivaux et observateurs qui le qualifie de « donneur universel de clients » à la concurrence. L'opérateur de Patrick Drahi a fait état d'une lourde baisse de son parc d'abonnés ce mercredi, lors de la publication de ses résultats pour l'année 2023. Entre les troisième et quatrième trimestres de cet exercice, le groupe a perdu quelque 73.000 abonnés Internet fixe, et pas moins de 231.000 dans le mobile. Ces fuites de clients s'aggravent par rapport aux derniers résultats du groupe.

Cela a, sans surprise, un effet direct sur le chiffre d'affaires. En 2023, les ventes du numéro deux français des télécoms ont reculé de 1,3%, à 11,15 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel (Ebitda), lui, recule de 4,3%, à 3,92 milliards d'euros. En parallèle, les investissements ont baissé de 3,1%, à 2,29 milliards d'euros. Il faut dire que le gros des déploiements de la fibre, en particulier, appartient désormais au passé. Sachant que plus de 80% des Français ont désormais accès à cette technologie.

Ces fuites de clients « ne sont pas tenables »

En conférence de presse, l'état-major d'Altice a notamment justifié ces pertes d'abonnés par sa stratégie de mettre progressivement un terme aux promotions, et par l'intensité de la concurrence qui reste la norme sur le marché français des télécoms. L'opérateur ne voit pas les choses s'améliorer cette année, et anticipe un nouveau déclin de ses revenus dans un contexte économique tendu.

A La Tribune, Stéphane Beyazian, analyste chez Oddo BHF, considère que ces pertes de clients « ne sont pas tenables » sur le long terme. Comment, alors, inverser la vapeur ? « SFR pourrait redevenir plus agressif pour retrouver une meilleure dynamique commerciale, dans un contexte où Free, qui vient de lancer une nouvelle box, fait un carton, tout comme Bouygues Telecom, poursuit l'analyste. Il faudrait, en clair, que SFR revoit sa stratégie tarifaire, et rétablisse possiblement des promotions. »

Lors de la publication de ses résultats, Altice a de nouveau martelé que sa priorité restait de désendetter le groupe. La dette nette du groupe s'élève désormais à 24,3 milliards d'euros. Son ratio de dette sur Ebitda est aujourd'hui particulièrement élevé, à hauteur de 6,4, et préoccupe les investisseurs. L'opérateur souhaite le ramener à un niveau, plus ambitieux qu'auparavant, « bien inférieur à 4 », a-t-il souligné en conférence de presse. L'objectif, pour Altice, est de parvenir à passer ce qui s'apparente à un « mur » de dettes, avec des échéances de remboursement de 1,3 milliard d'euros en 2025 et en 2026, et de près de 5,9 milliards d'euros en 2027.

Pour ce faire, l'opérateur compte se séparer de certains actifs. Vendredi dernier, Altice a indiqué qu'il était entré en négociations exclusives pour vendre sa filiale Altice Media (BFMTV et RMC) au milliardaire Rodolphe Saadé et son groupe CMA CGM (propriétaire de La Tribune), pour 1,55 milliard d'euros. En novembre dernier, l'opérateur a annoncé se séparer de ses data centers au profit de la banque américaine Morgan Stanley. Cette opération lui permettra d'encaisser quelque 530 millions d'euros. Mais le groupe ne compte pas en rester là, et poursuit sa « revue d'actifs ». Parmi les options sur la table, Patrick Drahi pourrait se résoudre à ouvrir le capital de SFR, voire vendre sa pépite XpFibre, qui détient son réseau de fibre optique.

Une enquête sur des soupçons de corruption

La direction d'Altice s'est, par ailleurs, montrée sereine concernant l'ouverture d'une enquête de la justice française sur des soupçons de corruption. Le Parquet national financier (PNF) a lancé ses investigations en septembre dernier. Celles-ci font suite à des révélations sur vaste scandale de corruption concernant les activités d'Altice au Portugal. Plusieurs cadres du groupe sont soupçonnés d'avoir imposé un réseau de fournisseurs douteux dans différentes filiales, et d'avoir indûment prélevé des sommes importantes. Parmi les dirigeants mis en cause figure Armando Pereira, qui n'est autre que le cofondateur d'Altice et ancien bras droit de Patrick Drahi. En conférence de presse, Altice, qui se dit victime dans cette affaire, a rappelé avoir écarté les fournisseurs épinglés au Portugal.