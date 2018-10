Mobile : les campagnes restent beaucoup moins bien loties que les villes

Ce n'est pas une surprise : les réseaux mobiles des grands opérateurs français sont de meilleure qualité et bien plus performants dans les grandes agglomérations que dans les campagnes. L'Arcep, le régulateur des télécoms, le confirme une fois de plus. L'institution dirigée par Sébastien Soriano a publié ce mercredi sa 19e enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles. Si les Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free voient leurs services et leur couverture s'améliorer, leurs réseaux demeurent largement plus performants dans les grandes agglomérations que dans les villages et les zones rurales.

Selon l'enquête de l'Arcep, le débit moyen, en 2018, est de 43 Mbits/s dans les villes, contre 14 Mbits/s dans les campagnes. Un écart énorme, qui, en outre, a tendance à se stabiliser depuis 2016.

--

--

L'Arcep, qui ne connaît que trop bien le problème, appelle donc, dans un communiqué, les opérateurs à se mobiliser davantage en faveur des campagnes et des zones rurales.

"En zone rurale, si les débits mesurés continuent à progresser, le débit moyen demeure nettement inférieur à ceux des zones denses et intermédiaires, constate l'institution. Les efforts des opérateurs pour déployer la 4G et proposer un haut niveau de service data à leurs clients doivent donc se poursuivre, afin que les écarts de performances entre zones rurales et denses se réduisent : c'est en particulier l'objectif du 'New Deal' mobile."

Ce "New deal" auquel l'Arcep fait référence est l'accord que les grands opérateurs nationaux ont signé avec le gouvernement en janvier dernier. Concrètement, les Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free se sont engagés à investir 3 milliards d'euros pour en finir avec les zones blanches (où le mobile ne passe pas), et améliorer sensiblement la couverture mobile des campagnes et zones peu denses. Pour arriver à cet accord, l'État a fait le choix, politique, de ne pas profiter du renouvellement des licences d'utilisation de certaines fréquences (qui sont indispensables aux opérateurs pour proposer leurs services) pour renflouer ses caisses.

Orange en tête, Free ferme la marche

L'enquête de l'Arcep montre, en parallèle, que la qualité des services "data" des opérateurs s'améliore. Et ce "dans toutes les zones : rurales, intermédiaires et denses", précise l'institution.

"Orange affiche les meilleurs résultats sur l'ensemble de la campagne de mesures, poursuit l'Arcep. Bouygues Telecom prend globalement l'avantage sur SFR. Enfin, si Free Mobile progresse, il affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d'indicateurs."

L'autorité affirme également qu'en zone rurale, Bouygues Telecom "obtient les meilleurs résultats pour les services voix, SMS et data, juste devant SFR puis Orange. Les moins bons résultats de Free Mobile s'expliquent notamment par une couverture 4G moins étendue que celle des autres opérateurs", achève l'Arcep.