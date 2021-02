Nokia signe un exercice 2020 difficile

Nokia est toujours à la peine. L'équipementier finlandais de télécoms a annoncé jeudi être repassé dans le rouge en 2020, en raison d'une opération comptable, mais voit son bénéfice opérationnel progresser sur l'année. "Nous avons constaté de bonnes performances en matière de marge brute et de marge d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2020", notamment grâce à la demande sur le marché nord-américain, a déclaré dans le rapport le PDG Pekka Lundmark, à la tête du groupe depuis août.

Engagé dans une chasse aux coûts, Nokia redresse graduellement sa rentabilité. Le résultat opérationnel calculé sans tenir compte de la norme comptable IFRS, mesure privilégiée par le groupe, ressort en progression de 5,5% sur un an, à 2,1 milliard. Une charge exceptionnelle de 2,9 milliards d'euros, liée "à la décomptabilisation d'actifs d'impôts différés" en Finlande, pèse toutefois sur le résultat net, le ramenant à - 2,4 milliards d'euros (contre un bénéfice de 7 millions en 2019).

Le chiffres d'affaires s'est élevé à près de 21,9 milliards l'année dernière, en baisse de 6,2%, mais légèrement supérieur au consensus des analystes réalisé par Bloomberg. "Durant la pandémie de Covid-19, nous avons continué à faire progresser notre feuille de route 5G et l'évolution des produits, comme prévu", note également le groupe. A ce jour, Nokia a signé 195 contrats avec des opérateurs pour des équipements 5G -- un nombre qui inclus également les accords commerciaux pilotes, les essais et démonstrations payantes, précise le groupe. Avec le chinois Huawei et le suédois Ericsson, ils se partagent actuellement la majorité marché des réseaux de cinquième génération.