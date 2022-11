Orange se renforce encore dans la cybersécurité

Ces emplettes confirment qu'aux yeux de Christel Heydemann, la patronne d'Orange, la cybersécurité reste une grande priorité. Le géant français des télécoms a annoncé ce lundi avoir une nouvelle fois renforcé Orange Cyberdefense. Cette filiale a acquis, mardi dernier, deux sociétés suisses spécialisées dans la cybersécurité : SCRT et Telsys. Il s'agit de « sociétés sœurs », précise l'opérateur français. Elles ont leur siège commun à Morges, près de Lausanne, et disposent au total d'environ 100 collaborateurs.

« Leader sur le marché suisse romand de la cybersécurité, SCRT accompagne depuis 20 ans ses clients en leur proposant un ensemble complet de services de cybersécurité comme des solutions de services managés, du consulting, d'ethical hacking [consistant à hacker volontairement des systèmes pour déceler des failles de sécurité, Ndlr] ou de la remédiation en cas d'attaque, ajoute Orange. Telsys est davantage spécialisé dans la gestion de solutions IT. »

Orange reste à l'affut des opportunité

Orange Cyberdefense continue ainsi à se développer dans un marché de la cybersécurité encore très éclaté en Europe. Dans ce contexte, Orange martèle qu'il reste à l'affut des opportunités. « Après le rachat en 2019 de SecureLink et SecureData, Orange Cyberdefense poursuit sa stratégie ambitieuse tant organique qu'inorganique pour devenir le leader européen de la cybersécurité, grâce à son implantation dans neuf pays (France, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et maintenant la Suisse) », affirme l'opérateur.

Orange rappelle que ce marché est aujourd'hui en croissance « de plus de 10% par an ». L'an dernier, Orange Cyberdefense a vu son chiffre d'affaires croître de 14%, et espère passer la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023. La cybersécurité constitue un moyen, pour Orange, d'étoffer ses offres traditionnelles dédiées à la connectivité. En février dernier, l'opérateur a notamment lancé une offre de cybersécurité pour les TPE et les PME. L'objectif est en particulier de mieux les protéger contre les fameux « ransomeware », ou « rançongiciels ». Ces attaques, qui consistent à prendre en otage les données d'une société, et à les débloquer contre une importante somme d'argent, sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, et constituent un fléau pour les entreprises.