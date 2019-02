Orange se renforce dans la cybersécurité

Orange continue de renforcer son pôle cybersécurité. Ce vendredi, l'opérateur historique a annoncé le rachat du britannique SecureData et de sa filiale SensePost. Le leader français des télécoms n'a pas dévoilé le montant de la transaction. D'après Orange, SecureData est « le plus grand spécialiste indépendant de services de cybersécurité au Royaume-Uni ».

« [La société] fournit depuis 25 ans des solutions intégrées conçues pour évaluer les risques, détecter les menaces, protéger les systèmes d'informations de ses clients et faire face aux incidents de sécurité, précise Orange dans un communiqué. SensePost, filiale d'excellence de la société spécialisée dans le conseil, jouit dans le monde entier d'une excellente réputation grâce à son expertise dans le domaine de la cybercriminalité, de la recherche en sécurité et des tests d'intrusion. »

Au total, SecureData compte 200 salariés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Il a réalisé, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Avec cette emplette, Orange veut « accroître ses capacités en Europe », et « asseoir sa position stratégique dans le domaine de la cybersécurité en apportant au groupe une nouvelle source de compétences et de technologies innovantes ».

SecureData gardera son autonomie

Orange précise que les équipes de SecureData travailleront « en parallèle » de celles d'Orange Cyberdefense, la division de l'opérateur en charge de la cybersécurité. Il « conservera son autonomie commerciale et opérationnelle », affirme le numéro un français des télécoms.

Ce rachat montre qu'Orange continue de faire de la cybersécurité un axe de développement prioritaire. L'opérateur souhaite être reconnu comme un cador, au moins au niveau européen, en la matière. Pour Orange, la cybersécurité constitue un moyen de doper sa croissance alors que la compétition est de plus en plus rude dans les télécoms. Et ce en particulier en France, son premier marché, aujourd'hui mature et marqué par une guerre des prix. Voilà pourquoi outre la cybersécurité, Orange n'hésite pas à se développer dans d'autres secteurs, comme la banque ou l'internet des objets.

