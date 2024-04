Orange vent debout contre la communication de Free sur la performance de sa 5G

Ce sont quelques lignes, dans la communication tarifaire de Free, qui mettent Orange en pétard. L'opérateur historique est très remonté sur la manière dont son rival Free présente les performances de son réseau 5G. En février 2021, le leader français des télécoms a attaqué son rival au tribunal de commerce de Paris pour sa communication, trompeuse à ses yeux, concernant cette nouvelle technologie.

L'opérateur de Xavier Niel affirme, dans sa brochure tarifaire, que le « débit maximum théorique en réception » de sa 5G s'élève « jusqu'à trois fois les débits de la 4G de Free ». Idem pour son « débit maximum théorique en émission », qui va « jusqu'à 1,7 fois les débits de la 4G de Free ». Or cette manière de présenter les choses apparaît inacceptable aux yeux d'Orange. Ce dernier souhaite que son concurrent distingue les débits maximums en 5G en fonction des différentes bandes de fréquences qu'il utilise.

Free et sa singulière stratégie de déploiement

Pourquoi ? Le sujet est technique, et le diable est dans les détails. Pour proposer la 5G à leurs clients, les opérateurs télécoms sont libres de choisir plusieurs bandes de fréquences selon leur stratégie de déploiement. Il y a d'abord les fréquences dites « hautes », dans la bande des 3,5 GHz. Celles-ci ont été attribuées spécifiquement pour la 5G. Elles ont l'avantage d'offrir de très gros débits, mais disposent d'une portée limitée. A contrario, il y a les fréquences 700 MHz, dites « basses », qui ont une portée très étendue, mais offrent des débits bien moins importants. Entre les deux, il y a des fréquences « moyennes », dans la bande des 2.100 MHz, dont les performances se situent entre les bandes 3,5 GHz et 700 MHz.

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free utilisent tous des fréquences 3,5 GHz pour la 5G. Mais Free est celui qui a, à date, le moins déployé d'antennes utilisant ce spectre. D'après le dernier observatoire, publié ce mercredi, de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), il dispose de 5.727 sites 5G en 3,5 GHz dans l'Hexagone, contre 7.765 pour Bouygues Telecom, 7.970 pour SFR et 9.476 pour Orange. En parallèle, Free est le seul des quatre grands opérateurs à avoir choisi de déployer massivement la 5G via des fréquences 700 MHz. Il dispose, toujours selon l'ANFR, de pas moins de 19.041 sites mobiles utilisant ce spectre pour cette technologie. Autrement dit, l'opérateur de Xavier Niel a fait un choix clair pour son réseau 5G : privilégier la couverture du territoire à la vitesse de connexion à Internet. Free revendique, en conséquence, une couverture mobile en 5G de « plus de 94% » de la population, très loin devant ses rivaux.

Orange revendique « les meilleurs débits »

Cette communication a le don d'agacer la concurrence, et en premier lieu Orange. L'opérateur historique, qui a fait le choix d'utiliser uniquement ses fréquences 3,5 GHz pour la 5G, n'affirme couvrir que « 60% de la population métropolitaine ». Mais ce choix de ne recourir qu'à des fréquences hautes lui permet, dit-il, d'« offrir les meilleurs débits à ses utilisateurs » - comprendre des débits notamment meilleurs que ceux de Free. Voilà pourquoi Orange est si en colère contre la communication de Free sur sa 5G. Il souhaite, en l'attaquant au tribunal de commerce de Paris, l'obliger à détailler les débits maximums proposés pour chaque bande de fréquences qu'il utilise. Et ce à l'instar de ce que font les autres opérateurs télécoms.

SFR et Bouygues Telecom, qui utilisent tous les deux des fréquences moyennes et hautes pour leurs réseaux 5G, sont transparents à ce sujet. Dans sa brochure tarifaire, l'opérateur au carré rouge précise, par exemple, que la 5G présente « des performances différentes suivant les fréquences utilisées », avec des débits « de 2 Gb/s en bande de fréquences 3,5 GHz, et de 995 Mb/s en bande de fréquences 2.100 MHz ». Contactés par La Tribune, Orange et Free n'ont pas souhaité commenter cette affaire. Les deux acteurs ont été entendus, le 26 mars dernier, par le tribunal de commerce de Paris. Le jugement est attendu le 15 mai prochain.